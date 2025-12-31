지난 2월 투자 약정 이행…투자금 마련 위해 엔비디아 주식도 매각 MS·오픈AI재단 이어 3대 주주로 부상

[헤럴드경제=정목희 기자] 손정의(孫正義·일본명 손 마사요시) 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크가 챗GPT 개발사 오픈AI에 약속했던 400억달러(약 57조원) 투자를 사실상 완료했다.

미 경제방송 CNBC는 복수의 소식통을 인용해 소프트뱅크가 최근 오픈AI에 투자 약정 잔금인 220억~225억달러를 납입했다고 30일(현지시간) 보도했다.

소프트뱅크는 앞서 지난 4월 오픈AI에 80억달러를 직접 출자한 데 이어, 공동 투자자들과 함께 100억달러 규모의 추가 자금을 조성하는 등 단계적으로 투자를 집행해왔다. 이에 따라 지난 2월 오픈AI의 기업가치를 2600억달러로 평가하며 약정했던 400억달러 투자를 연내 모두 이행하게 됐다.

오픈AI의 기업가치 평가액은 이후 급격히 상승해 지난 10월 5000억 달러로 치솟았고, 기업공개(IPO)에 나설 경우 1조 달러(약 1400조원)까지 인정받을 수 있을 것이라는 게 업계의 관측이다.

이번 투자로 소프트뱅크의 오픈AI 지분율은 10%를 넘어섰다.

마이크로소프트(MS)와 비영리 오픈AI재단에 이은 핵심 주주로서 입지를 굳힌 것으로 보인다.

오픈AI는 앞서 지난 10월 공익과 영리를 동시에 추구하는 공익법인(PBC)으로 기업구조를 개편하면서 MS와 재단의 지분율을 각각 27%와 26%로 정리했다.

소프트뱅크는 오픈AI에 대한 투자 재원을 마련하고자 보유하고 있던 58억 달러 규모의 엔비디아 지분을 지난달 전량 매각했다.

당시 손 회장은 “오픈AI 등에 투자하기 위해 울며 겨자 먹기로 (매각)했다”며 “사실은 한 주도 팔고 싶지 않았다”고 아쉬움을 토로한 바 있다.

그러면서 10년간 10조 달러를 투자하면 불과 반년 만에 회수할 수 있다고 AI 시장의 성장성에 대한 신념을 피력하면서, 일각에서 제기하는 이른바 ‘AI 거품론’을 일축했다.

소프트뱅크의 이번 오픈AI 투자액의 일부는 양사와 오라클이 공동으로 추진하는 미국 내 초대형 데이터센터 건설 프로젝트 ‘스타게이트’에 배정된다.

소프트뱅크는 전날에도 AI 인프라에 투자하는 자산운용사 디지털브리지를 40억 달러(약 5조7천억원)에 인수한다고 발표하는 등 AI 투자 생태계를 확장하고 있다.