청와대 복귀 맞이 동네 한 바퀴 줄 서서 식당 방문…시민들과 사진 촬영

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 30일 청와대에서 첫 국무회의를 마치고 삼청동 인근의 한 식당을 ‘깜짝 방문’했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 청와대 춘추관에서 관련 브리핑을 열고 “이 대통령은 오늘 국무회의 종료 후 김민석 국무총리와 구윤철 경제부총리, 위성락 안보실장과 김용범 정책실장 등 청와대 참모들과 함께 청와대 인근 삼청동을 도보로 걸으며 깜짝 오찬을 가졌다”고 전했다.

청와대 춘추관을 나선 이 대통령은 오고 가는 시민들과 인사를 나눴고, 시민들도 손을 흔들며 반갑게 맞이했다고 한다. 강 대변인은 “이 대통령은 미국에서 살다 한국을 방문했다는 한 동포 가족의 사진 촬영 요청에 웃으며 흔쾌히 응하기도 했다”고 덧붙였다.

이어 그는 “청와대 복귀 이튿날 이 대통령이 삼성동 동네 한 바퀴를 돌며 깜짝 오찬에 나선 건 인근에 있는 상인들을 격려하고 주민께 인사를 전하기 위해서”라며 “이 대통령은 춘추관에서 도보로 약 10분 거리에 있는 유명 수제비집을 방문해 시민들과 함께 줄을 서서 차례를 기다렸다”고 전했다.

이날 이 대통령은 “어린 시절 워낙 칼국수와 수제비를 많이 먹고 살았다”며 배고프고 힘들었던 시절을 회고했다고 한다.

강 대변인은 “이 대통령은 김 총리와 구 부총리, 김영훈 고용노동부 장관, 김성환 기후에너지·환경부 장관, 차정인 국가교육위원장, 위 실장, 김 실장 등과 동석해 수제비와 감자전으로 오찬을 즐겼다”고 했다.

이날 이 대통령이 수제비집을 깜짝 방문했다는 소식에 청와대 출입 기자들도 식당을 찾아와 함께 식사하기도 했다.

강 대변인은 “오찬을 마친 이 대통령은 인근에 있는 총리 공관까지 도보로 이동하면서 시민들께 새해 복 많이 받으시라고 인사를 건넸고, 사진 촬영 요청에도 일일이 응했다”면서 “동행한 기자들의 배석 요청을 흔쾌히 수락한 이 대통령은 총리 공관 안에 한옥으로 지어진 삼청당에서 기자들과 함께 차담을 가졌다”고 말했다.

‘한남동 관저와 청와대를 오가는 게 불편하지 않느냐’는 기자들의 질문에 이 대통령은 “불편함이 없다면서 총리 관저가 참 좋다”고 답했다. 청와대 관저가 보수 중인 관계로 이 대통령은 한남동 관저에서 출퇴근하고 있다.

강 대변인은 “이에 동석자들은 김 총리에게 총리 관저를 잘 지켜야겠다고 농담을 건네 좌중이 한바탕 웃기도 했다”면서 “이후 이 대통령은 총리와 청와대 참모 기자들과 함께 외교 문제 등 여러 현안에 대해 허심탄회한 이야기를 나눴다”고 설명했다. 이날 오전 11시 45분경 시작된 청와대 복귀 맞이 동네 한 바퀴 깜짝 오찬은 낮 1시 20분경 끝났다.