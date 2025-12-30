tvN ‘유퀴즈’ 제작진 SNS 통해 축하인사 유재석 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 수상에

[헤럴드경제=한지숙 기자] tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈) 제작진이 프로그램 진행을 맡고 있는 유재석의 타 방송사 대상 수상을 축하했다.

유퀴즈 제작진은 30일 소셜미디어(SNS) 공식 계정에 유재석이 전날 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 대상을 수상한 사진을 올리고 축하 인사를 남겼다.

제작진은 “큰 자기의 21번째 대상 수상을 진심으로 축하합니다. 30번째 대상 받는 그날까지 오래오래 함께해요”라고 썼다.

유재석은 전날 밤 서울 상암동 MBC 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 아홉 번째 ‘MBC 연예대상’의 영예를 안았다.

유재석은 수상 소감을 통해 “MBC에서 아홉 번째 대상이다. 작년에 다른 방송사에서 스무 번째 대상을 받았고, 이번이 스물 한 번째다”라며 “첫 대상을 2005년에 받았고 올해 21번째인데, 30번째 대상까지 열심히 해보겠다”고 포부를 밝혔다.

유재석은 특히 수상 소감에서 MBC ‘놀면 뭐하니’의 제작진과 시청자에게 공을 돌려 국민 MC다운 품격을 드러냈다는 호평을 받았다.

유재석은 “종잡을 수 없는 상황이 펼쳐지곤 한다. 그럴 때 마다 방송 시간을 맞추기 위해서 수많은 스태프가 노력한다. 여러분들 덕분에 한주 한주 방송이 나갔다. 무엇보다 많은 시청자 여러분이 아니었다면 저도 ‘놀면 뭐하니’도 지금까지 있을 수 있을까란 생각이 든다”고 했다.

또한 최근 사생활 의혹 논란에 휩싸여 ‘놀면 뭐하니’에서 하차한 멤버 이이경까지 언급한 점에서 더욱 화제를 모았다. 유재석은 “하하, 주우재에게도 고맙다는 이야기를 늘 하고 싶다. 올해까지 함께 하다가 아쉽게 하차했지만, 진주, 미주, 이경이까지 너무 고생했고 고맙다”고 말했다.

한편 유퀴즈는 보조 진행자였던 조세호가 최근 조폭 연루설에 휘말려 하차하면서 유재석 단독으로 진행되고 있다.