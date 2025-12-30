[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시는 최근 발표된 ‘2025 대한민국 인재상’에 순천에 사는 청년 한승혁(25) 씨가 ‘부총리 겸 교육부장관상’ 수상자로 선정됐다고 밝혔다.

수상자인 한승혁 씨는 순천시청년정책협의체 7기 위원과 청년 축제기획단으로 활동하며, 청년의 시각에서 정책 제안과 모니터링에 참여하고 지역 청년의 의견을 행정에 전달하는 가교 역할을 수행해 왔다.

이러한 공로를 인정받아 청년정책 활성화 유공 부문 순천시장상을 수상하는 등 청년 참여 활성화에 기여한 바 있다.

또한 순천대학교 창업팀 ‘하루챙김’ 및 ‘한&백 식품’의 대표로 활동하며 2024년에 ‘창업유망팀 300+ 성장트랙’에 최종 선정(부총리 겸 교육부장관)되고 ‘농산업 실전 창업캠프 경진대회’에서 우수상(EPIS 농림수산식품교육문화정보원장상)을 수상하는 등 창업 분야에서 여러 수상 실적을 거두었다.

‘대학 벤처동아리 경진대회’에서는 2회 연속 대상(전라남도지사상)을 수상하며 청년 창업 분야에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

‘대한민국 인재상’은 창의성과 열정을 바탕으로 각 분야에서 우수한 성과를 창출하고 사회발전에 기여한 미래인재를 발굴·독려하기 위해 교육부가 주최하고 한국장학재단이 주관하는 국가 차원의 인재상으로 올해 전국에서 총 100명이 선정됐다.