[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 강북구 <4급 전보> ▲행정안전국장 송우석 ▲기획경제국장 김선옥 ▲문화생활국장 강주연 ▲복지국장 최선미 ▲교통건설국장 전혜정
<5급 전보> ▲행정지원과장 진수헌 ▲기획예산과장 한경아 ▲세무1과장 박은하 ▲세무2과장 박익현 ▲문화관광과 정소연 ▲환경과장 박제희 ▲보건위생과장 윤성현 ▲송중동장 길재호 ▲송천동장 심재용 ▲삼각산동장 천명옥 ▲번2동장 최서안 ▲재난안전과장 김대진 (2026. 2. 14. 승진예정) ▲민원여권과장 임준균 (2026. 2. 14. 승진예정) ▲지역경제과장 정형선 (2026. 2. 14. 승진예정) ▲일자리청년과장 정경미 (2026. 2. 14. 승진예정) ▲생활체육과장 김인화 (2026. 2. 14. 승진예정)▲여성가족과장 박성희 (2026. 2. 14. 승진예정) ▲청소년과장 허윤정 (2026. 2. 14. 승진예정) ▲주택과장 정호연 (2026. 2. 14. 승진예정) ▲수유1동장 이우성 (2026. 2. 14. 승진예정)
