‘탄핵 반대 사과’에 “자아비판 말 한마디로 몸이 기억하는 일 끝낼 수 있나”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 30일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 “인사청문회에서 철저히 검증하겠다”고 했다.

장 대표는 이날 전북 김제시 새만금33센터에서 현장 정책간담회가 끝난 후 기자들과 만나 “이재명 대통령도 (이 후보자가) 국민 검증을 받아야 한다고 했는데 이미 여러 제보가 들어오고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “이 후보자가 그간 행동과 말로 한 것들이 있다”며 “청문회 과정에서 그것들에 대해 어떻게 해명하고 국민을 설득할지 검증하겠다”고 밝혔다.

이 후보자가 자신이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대한 데 사과한 것을 놓고는 “자아비판식 말 한마디로 몸이 기억하는 일을 끝낼 수 있을지 의문”이라고 지적했다.

김병기 더불어민주당 원내대표 사퇴에 대해서는 “정치적으로 해결하고 끝날 문제인지 의문이 드는 부분도 있다”며 “법적 책임까지 나아가야 할 부분에 대해서는 법적 책임이 따라야 한다”고 말했다.

이어 “김 원내대표가 사퇴하며 통일교 특검 협상이 당분간 미뤄질 것 같다”며 “민주당에서 원내대표로 출마할 분들은 특검을 어떻게 처리할 것인지에 대해 반드시 입장을 밝혀야 한다”고 주장했다.