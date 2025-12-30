신년사 통해 “벤처 4대 강국 실현 첫 발” “대전환의 시대, 도전정신·혁신이 해답”

[헤럴드경제=강문규 기자] 송병준 벤처기업협회 회장은 30일 “2026년은 새로운 벤처 30년의 첫걸음을 떼는 해이자, ‘벤처 4대 강국’을 실현하고 제3의 벤처붐을 열어가기 위한 중요한 전환점”이라고 강조했다.

송 회장은 이날 신년사를 통해 “이제까지 벤처 지원에 초점을 맞춰왔다면, 이제는 벤처기업의 성장과 스케일업에 보다 분명히 집중해야 할 시점”이라며 이같이 밝혔다.

송 회장은 “양적 성장을 넘어, 기술 경쟁력과 글로벌 진출 역량을 갖춘 질적 성장이 뒷받침될 때 대한민국 벤처기업은 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있다”면서 “이를 위해 벤처금융의 확장, 글로벌 스탠다드에 부합하는 규제 환경 조성, 혁신 성장을 뒷받침할 노동 유연성 확보, 회수 시장 활성화는 반드시 추진되어야 할 핵심 과제”라고 했다.

이어 “협회는 회원사의 목소리를 보다 세심하게 경청하며, 급변하는 산업 환경 속에서 혁신 산업을 대표할 수 있는 회원사 저변을 보다 신속히 확대해 추진하겠다”면서 “또한 벤처기업의 성장 과정 전반을 살피며, AX 전환을 통한 디지털 역량 제고, 글로벌 시장 진출 뒷받침, 핵심 인재 연결 등 기업 현장의 요구에 부합하는 맞춤형 지원 체계를 단계적으로 고도화해 나가겠다”고 했다.

그는 “이러한 노력들이 2026년에도 차질 없이 이어져, 창업–투자–회수–재투자가 선순환되는 구조로 안착하고, 벤처 생태계 전반에 다시 활력이 살아날 수 있도록 협회는 앞으로도 현장의 목소리를 모아 서비스와 정책으로 연결하는 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.

송 회장은 “2025년 우리는 벤처 30주년을 맞이하며, 벤처기업이 대한민국 경제의 핵심축 으로 자리 잡기까지의 여정을 되돌아봤다”며 “1995년, 벤처의 불모지에서 출발해 오늘날 우리 경제의 중요한 성장 동력으로 자리매김하기까지의 발자취는, 오롯이 벤처기업인 여러분의 헌신과 노력 덕분이었다”고 전했다.

그러면서 “우리는 지금 ‘대전환의 시대’ 한가운데 서 있다”며 “AI와 딥테크 기술의 비약적인 발전은 산업의 경계를 허물며 우리에게 새로운 기회를 열어주고 있지만, 동시에 고환율·고금리 등 글로벌 불확실성의 확대, 지정학적 갈등, 저성장·내수 침체 등 복합적인 위기 또한 우리 앞에 놓여 있다”고 말했다.

특히 “이러한 환경 속에서 우리가 다시 붙들어야 할 해답은 분명하다. 바로 도전정신과 혁신”이라며 “벤처의 역사는 언제나 ‘결핍’ 속에서 ‘혁신’을 꽃피워온 과정이었다. 불확실성이 커질수록, 우리 벤처기업은 더욱 유연하고 민첩하게 위기를 기회로 바꿔 왔고, 앞으로도 그럴 것”이라고 밝혔다.