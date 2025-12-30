국회 쿠팡 연석 청문회에 출석해 답변 “책임은 국회와 규제당국에 답 맡기고파”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 해롤드 로저스 쿠팡 대표는 30일 대규모 개인정보 유출 사태로 피해를 본 회원에게 내놓은 ‘쿠팡 구매이용권 보상안’을 두고 “1조7000억원에 달하는 보상은 전례 없는 보상”이라고 말했다.

로저스 대표는 이날 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에 출석해 더 적극적인 보상안을 내놓을 계획이 있냐는 김현정 더불어민주당 의원의 질문에 이같이 답했다. 사실상 더이상의 보상은 없다고 답변한 것이다.

보상안으로 내놓은 조건부 쿠폰 지급이 미국 집단소송공정화법, 한국 공정거래법의 끼워팔기 금지 위반이라는 질의에는 “미국법과 관련해 정확하지 않다”며 “해당 법은 집단소송에 관한 것이고 쿠팡은 자발적인 보상안”이라고 답했다.

전날 쿠팡은 개인정보 유출 사태 이후 고객 신뢰 복원을 위해 1조 6850억원 규모의 고객 보상안을 마련했다고 발표했다.

쿠팡은 보상 계획에 따라 쿠팡 와우·일반·탈퇴 고객 등 3370만 명에게 1인당 5만 원의 보상금을 내년 1월 15일부터 순차적으로 지급할 방침이다.

보상안은 1인당 5만 원 규모로 쿠팡 전체 상품(5000원)과 쿠팡이츠(5000원)·트래블(2만원)·알럭스(2만원) 구매 이용권 형태로 지급된다. 이는 다음달 15일부터 쿠팡 앱에서 순차적으로 확인 가능하며, 쿠팡 안에서 해당 상품과 서비스를 구매할 때만 적용된다.

로저스 대표는 이날 3300만명 넘는 고객의 개인정보 유출에 대해 어떻게 책임질 것이냐는 질의에는 “책임지는 것과 관련해 국회 그리고 규제당국에 그 답을 맡기고 싶다”면서 “우리는 규제 당국의 규정을 따르고 있다”고 말했다.

또한 ‘개인정보 유출자가 3300만 계정에 접근했으나 실제 저장한 데이터는 약 3000건에 불과하다’는 결론의 쿠팡 자체 조사에 대해선 “지금까지 쿠팡의 자체조사였다는 언급이 많은데 정부의 지시에 따라 한 달 이상 조사한 것”이라고 반박했다.