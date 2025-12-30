96개월 시공·30년 운영 예정

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 총 사업비 5848억원 규모의 ‘수영하수처리장 현대화사업’에서 우선협상자로 지정됐다. 하수처리장 현대화 민간투자사업을 다수 수행해온 경험과 기술력을 인정받은 결과로, 환경 인프라 민간투자사업 분야에서 선도적 입지를 다시 한 번 입증했다.

이번 사업은 부산시 동래구에 위치한 기존 공공하수처리시설의 노후화와 유입농도 증가에 따른 성능 저하 문제를 해결하기 위한 것이다. 기존 시설을 지하화하고, 지상에는 생활체육시설과 문화·휴게 공간을 조성해 도시 기능과 환경의 조화를 동시에 꾀할 계획이다.

㈜한화 건설부문은 이 사업을 통해 하루 28만톤 규모의 하수처리시설과 하루 38만톤의 하수찌꺼기 처리시설을 함께 구축한다. 공사 기간은 착공일부터 총 96개월이며, 완공 후에는 한화의 자회사 에코이앤오㈜가 30년간 운영을 맡는다.

사업 방식은 손익공유형 민간투자사업(BTO-a) 모델로, 시공과 운영을 일괄 수행하는 책임 운영 체계를 적용해 장기적인 안정성과 신뢰도를 확보했다. 완공 이후에는 악취, 미관 저해, 처리 용량 부족 등 기존 시설의 한계가 해소되고, 시민들에게 보다 쾌적한 도시 환경이 제공될 것으로 기대된다.

한편 ㈜한화 건설부문은 대전하수처리장 현대화사업, 천안하수 현대화사업, 평택통복 공공하수 현대화사업 등 국내 주요 하수처리시설 민간투자사업을 수행하며 관련 분야에서 기술력과 시공능력을 축적해왔다.

김우석 ㈜한화 건설부문 대표이사는 “환경기술의 고도화를 바탕으로 노후 환경기초시설 현대화 민간투자사업의 다양한 사업 모델을 확대하고 국가의 지속가능한 발전에 기여하겠다”고 전했다.