[헤럴드경제=조용직 기자] 김영찬 골프존그룹 회장이 4500만원을 적립해 유원골프재단에 기부한다고 골프존그룹이 30일 밝혔다.

김 회장과 가족은 올 한 해 동안 골프 라운드에서 버디 이상을 기록하거나 에이지슈트(경기에서 자신의 나이보다 적은 스코어를 기록하는 것)를 달성할 때마다 ‘버디 기금’을 적립해 왔다.

김 회장은 2020년부터 버디 기금을 기부해왔으며 누적 기부액은 3억원에 이른다.

올해 기부금을 통해 유원골프재단은 골프 유망주에게 연간 1200만원을 지원하는 희망나무 장학생을 4명으로 확대했다. 2026년 희망나무 장학생에는 김서아, 장하은, 강주원, 윤태웅이 선발됐다.

김영찬 회장은 “실력 있는 유망주들이 더 다양한 기회를 통해 성장하기를 바라는 마음에서 이번 기부를 결정했다”며 “골프 꿈나무 선수들을 위해 뜻깊게 활용되기를 바라며 앞으로도 여건이 어려운 유망주들이 꿈을 포기하는 일이 없도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

유원골프재단은 2015년 김 회장의 사재 출연을 통해 설립됐다. 현재 유소년 성적우수 장학생, 골프 꿈나무 장학생, 국제 아마추어 대회 경험 확대 지원 등 다양한 후원 사업을 운영 중이다.