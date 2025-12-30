전국 약 290개 점포 둔 ‘시장 3위’ 알짜사업 매각가 7000억 안팎, SSM 시장 재편 가능성 GS더프레시·롯데슈퍼 “인수 검토 안 한다” 오프라인 한계·정부 규제·점포 전략 걸림돌

[헤럴드경제=김진 기자] 기업회생 절차를 밟는 홈플러스가 SSM(기업형 슈퍼마켓) ‘홈플러스 익스플레스’의 분리 매각 카드를 꺼내 들었다. 회사의 알짜 자산을 매각해 현금 흐름을 확보하겠다는 고육지책이자, 회생계획의 핵심으로 꼽힌다. 업계 3위인 홈플러스 익스프레스의 매각 성사 여부에 따라 국내 SSM 시장도 크게 흔들릴 전망이다.

30일 업계에 따르면 홈플러스는 서울회생법원에 ▷홈플러스 익스프레스 분리 매각 ▷적자 점포 매각 ▷3000억원의 DIP(Debtor-In-Possession·회생금융) 대출 등을 담은 회생계획안을 제출했다. 공과금은 물론, 직원 월급까지 제대로 주지 못하는 상황에서 현금 흐름을 확보해 유동성 위기를 넘기겠다는 전략이다.

이 가운데 핵심은 홈플러스 익스프레스 분리 매각안이다. 홈플러스 익스프레스는 오프라인 유통가의 하락세에도 불구하고 비교적 우수한 성적을 낸 알짜 사업부로 여겨진다. 매각가는 7000억원 안팎이 거론된다. 홈플러스는 지난해에도 한 차례 분리 매각을 추진했으나 올해 초 기업회생에 들어가며 이를 중단했다.

경쟁 업체들은 시장에 나온 ‘3위 사업자’를 주시하고 있다. 인수 결과에 따라 국내 SSM 시장이 완전히 재편될 수 있기 때문이다. 국내 SSM 점포 수는 GS더프레시(약 580개), 롯데슈퍼(약 340개), 홈플러스 익스프레스(약 290개), 이마트 에브리데이(약 240개) 순이다. GS더프레시가 인수할 경우 압도적인 1위 사업자로 올라서게 된다. 롯데슈퍼가 인수하면 1위 자리를 차지하게 된다. 이마트 에브리데이가 인수한다면 1위인 GS더프레시와 어깨를 나란히 할 수 있다.

다만 업계는 “인수 전망이 밝지만은 않다”고 입을 모은다. 오프라인 유통 시장의 한계와 SSM 시장 내 독·과점 지위에 대한 우려, 고용 승계 등이 매력을 떨어뜨리는 요인으로 지목된다. 특히 홈플러스 익스프레스 점포의 80%를 차지하는 직영점은 고용 승계, 노사 및 기존 가맹점과 갈등 문제로 이어질 수 있다는 전망이 지배적이다. 주요 사업자들의 전략과도 대비된다. GS더프레시, 롯데슈퍼, 이마트 에브리데이는 최근 몇 년간 가맹점을 늘리는 전략을 취해 왔다.

실제 업계 1위인 GS더프레시 관계자는 “인수를 검토하고 있지 않다”고 말했다. 2위인 롯데슈퍼 관계자 역시 “검토하지 않는다”고 했다. 이종우 아주대 경영학과 교수는 “인수로 기대할 수 있는 극적인 효과가 제한적이기 때문”이라며 “홈플러스 익스프레스는 과거 마트 사업부와 달리 부동산 등 자산이 없다”고 분석했다.

정부의 규제 완화가 선행돼야 한다는 목소리도 나온다. 한 업계 관계자는 “전국에 있는 290여개 익스프레스 매장을 오프라인 거점 물류로 활용할 수 있다는 점은 매력적”이라면서도 “새벽 배송 등 유통법상 규제가 계속된다면 비용을 들여 거점 물류를 확보할 이유가 없다”고 지적했다.

한편 법원은 홈플러스의 회생계획안에 대해 채권단 동의를 받는 절차에 착수하고, 동의 여부에 따라 인가 여부를 결정하게 된다. 채권단 동의를 확보하지 못하면 끝내 청산 절차를 밟게 될 가능성도 존재한다.