명절·민생지원금 등 소비 진작 효과 사라져 산업생산, 반도체에 힘입어 0.9% 증가 투자도 기계류 중심으로 1.5%↑

[헤럴드경제=배문숙 기자]명절·민생지원금 등 소비 진작 효과 사라지며 11월 소매판매가 21개월만에 최대폭으로 감소했다. 산업 생산과 투자는 소폭 반등했다.

국가데이터처가 30일 발표한 ‘11월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산 지수(계절 조정)는 113.7(2020년=100)로 전달보다 0.9% 올랐다.

산업생산은 8월(-0.3%) 이후 9월(+1.3%), 10월(-2.7%)에 걸쳐 한 달 단위로 등락을 거듭하고 있다.광공업 생산은 0.6% 증가했다. 반도체(7.5%), 전자부품(5.0%) 등에서 생산이 늘어난 데 가장 큰 영향을 받았다.

서비스업 생산도 금융·보험(2.2%), 협회·수리·개인서비스(11.1%)를 중심으로 0.7% 증가했다. 다만 도소매업 생산은 1.6% 줄며 두 달 연속 감소했고, 특히 도매업은 2.4% 감소해 유통 부진이 이어졌다.

소비동향을 보여주는 소매판매액 지수는 전달보다 3.3% 급락했다. 작년 2월(-3.5%) 이후 21개월 만에 가장 많이 떨어졌다.

소매판매는 지난 8월(-2.4%)과 9월(-0.1%) 감소한 뒤 10월(3.6%) 반등했으나 다시 감소세로 돌아섰다. 음식료품 등 비내구재(-4.3%)와 의복 등 준내구재(-3.6%)에서 판매가 크게 줄었다. 특히 비내구재는 작년 2월(-5.4%) 이후 최대 감소 폭을 기록했다.

기획재정부는 “소매판매는 전월(10월) 3.6%로 큰 폭 증가했던 기저효과로 감소됐다”면서 “연휴 등 감안해 10~11월을 묶어서 보면 3분기 대비는 증가했다”고 설명했다.

투자 지표는 소폭 반등했다. 설비투자는 자동차 등 운송장비에서 투자가 줄었지만, 일반 산업용기계 등 기계류에서는 늘어 전월 대비 1.5% 증가했다.

건설업 생산을 반영하는 건설기성(불변)도 건축에서 공사실적이 늘면서 6.6% 증가했다. 향후 건설경기에 영향을 미치는 건설수주(경상)는 주택 등 건축(-7.3%)과 발전·통신 등 토목(-17.3%)을 위주로 1년 전보다 9.2% 감소했다.

경기 종합지수 흐름은 엇갈렸다. 현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.4포인트(p) 하락했다. 두 달 연속 ‘마이너스(-)’다.

앞으로 경기 국면을 예고해 주는 선행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.3p 올랐다.

기재부는 “성장 모멘텀을 지속·확산시키기 위해 적극적 재정정책과 함께 내년 6월까지 자동차 개소세 한시 인하를 연장하는 등 내수 활성화 노력을 강화하겠다”면서 “인공지능(AI) 대전환·초혁신경제 30대 선도프로젝트, 생산적 금융 등을 통한 잠재성장률 반등에도 만전을 다할 계획”이라고 강조했다.