12월 31일 밤 11시부터 KBS1TV와 KBS유튜브 채널 통해 전 세계로 생중계 KBS 한국방송 주관, K-POP 공연·카운트다운 영상·불꽃쇼 등 펼쳐져 밤 10시53분경 KBS유튜브에 중구 매력과 정체성 담은 다양한 영상 공개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 오는 12월 31일 밤 11시 명동스퀘어 일대에서 열리는 ‘2026 카운트다운 쇼 LIGHT NOW’를 ‘KBS1TV’와 ‘KBS 유튜브’ 채널을 통해 전 세계에 생중계한다고 밝혔다.

행사 현장에 방문하지 못하더라도 TV와 모바일을 통해 편안하게 새해의 감동을 함께할 수 있다.

중구는 제2기 옥외광고물 자유표시구역에 선정된 명동 일대를 ‘명동스퀘어’로 재탄생시켜 뉴욕 타임스스퀘어에 견줄 ‘빛의 도시’로 변신 중이다. 명동에서 처음 열리는 이번 대규모 공식 카운트다운 행사는 그 변화의 순간을 세계와 공유하는 창구가 될 전망이다.

본격적 행사에 앞서 밤 10시53분경부터는 중구의 매력과 정체성을 담은 다양한 영상이 KBS유튜브에 송출된다. △중구 대표 관광명소를 담은 ‘K-Travel’ △충무공 탄생지 중구를 알리는‘이순신1545중구’△도심 힐링 명소 ‘남산자락숲길’ △소년이순신 △명동스퀘어 소개 영상 등 다채로운 콘텐츠가 시청자의 기대감을 끌어올릴 예정이다.

이어 밤 11시부터는 카운트다운 행사가 KBS유튜브와 KBS1TV로 본격 생중계된다. 신세계백화점 본점 초대형전광판을 가득 채우는 화려한 영상과 압도적인 연출로, 현장의 열기를 고스란히 전달한다.

행사의 하이라이트인 새해 카운트다운은 밤 11시58분50초부터 약 1분30초가량 희망과 빛을 담은 영상으로 진행된다. 여기에 K-POP 공연과 불꽃 쇼가 더해져, 한 해의 끝과 새해의 시작을 특별하게 장식한다.

이번 행사는 KBS한국방송이 주관하며 개그맨 김원훈과 정은혜 KBS 아나운서가 진행을 맡는다. 무대에는 대한민국을 대표하는 ‘R&B의 요정’ 박정현과 폭발적인 가창력의 인순이와 소향, 에일리를 비롯해 △박혜원(HYNN) △댄스크루 훅(HOOK) △원위(ONEWE) △라포엠 △82메이저(82MAJOR) △클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES) △영빈 △문세윤&한해 △허용별 △빅맨(Bigman) △하이키 △박지현 △세이 마이 네임(SAY MY NAME) 등 다양한 아티스트들이 출연해, 세대와 취향을 아우르는 무대를 안방까지 전달한다.

김길성 중구청장은 “KBS방송과 유튜브를 통해 명동스퀘어 카운트다운 쇼를 집에서 편안하게 즐기시고, 빛의 도시 명동에서 시작되는 밝은 희망의 메시지와 함께 새해를 맞이하시길 바란다”고 전했다.