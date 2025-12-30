동부전구 ‘정의의 사명-2025’ 이틀 훈련 가능성 中 “대만 무장하면 전쟁 위기” vs 대만 “현상 파괴”

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국이 미국의 사상 최대 규모 대(對)대만 무기 판매에 반발해 만 8개월 만에 다시 대규모 ‘대만 포위 훈련’에 나섰다. 군사적 압박 수위를 한층 끌어올리며 미·중 갈등과 양안(兩岸) 긴장이 동시에 고조되는 양상이다.

중국군 동부전구는 29일 오전 7시 30분(현지시간) 소셜미디어를 통해 이날부터 육군·해군·공군·로켓군 병력을 동원해 대만해협과 대만 북부·서남부·동남부·동부 전역에서 ‘정의의 사명-2025’ 훈련을 실시한다고 밝혔다. 동부전구는 해·공군 전투 대비 순찰, 종합 통제권 탈취, 주요 항만·지역 봉쇄, 외곽 입체 차단 등을 중점 훈련 목표로 제시했다.

중국군은 오전 8시 대만을 둘러싼 해·공군 경계 순찰을 시작으로, 오전 11시 20분에는 대만 북부와 서남부 해·공역에서 구축함과 호위함, 전폭기, 드론 등을 투입해 원거리 화력 연계 해·공 추적 섬멸과 육상 모의 타격, 해상 실탄 사격 훈련을 실시했다. 이어 오전 11시 40분에는 대만 동부 해역에서 해상 돌격과 구역 통제, 잠수함 탐지·타격 훈련을 진행했다.

오후에도 훈련은 이어졌다. 서남부 공역에서는 전투기와 조기경보기, 전자전기, 드론이 공중전 훈련을 벌였고, 폭격기 편대는 대만 동부 먼바다를 순찰하며 원거리 기습과 정밀 타격 능력을 점검했다. 동부전구는 30일에도 오전 8시부터 오후 6시까지 대만 주변 해역에서 실탄 사격 훈련을 예고해, 이번 훈련이 이틀간 이어질 가능성이 크다는 관측이 나온다.

대만 국방부는 이날 오후 3시 기준 중국군 군함 14척과 해경선 14척이 해상에서 포착됐고, 서태평양에서는 공격함 편대 소속 군함 4척이 관측됐다고 밝혔다. 또 중국군 군용기와 드론 89대가 식별됐으며, 이 가운데 67대가 대만 대응 구역에 진입했다고 설명했다. 대만 교통부는 중국군 훈련으로 항로가 제한돼 30일 여객기 857편, 승객 10만여명이 지연 운항 등의 영향을 받을 수 있다고 밝혔다.

중국군의 이번 움직임은 미국이 이달 18일 대만에 역대 최대 규모인 111억540만달러(약 16조원)어치 무기 판매를 승인한 데 대한 직접적인 반발로 해석된다. 미국의 대만 무기 판매 목록에는 다연장로켓 하이마스, M107A7 자주포, 자폭 드론 등 공격용 무기와 전술 임무 네트워크 소프트웨어가 포함됐다. 중국은 승인 직후 “미국이 무력으로 대만 독립을 돕는다면 스스로 지른 불에 불탈 것”이라고 반발했고, 이후 미국 주요 군수업체 20곳과 경영진 10명에 대한 제재를 발표했다.

린젠 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “이번 군사 훈련은 대만 독립 분열 세력이 무력으로 독립을 도모하는 것에 대한 엄중한 징벌”이라며 “외부 세력이 대만을 무장시키면 대만해협을 전쟁 위기로 밀어 넣을 뿐”이라고 주장했다. 중국 외교부 북미대양주사도 별도 입장문에서 미국 내 대만해협 무력 개입 반대 여론을 언급하며 ‘대만 무장’은 소수 극단 세력의 의도라고 비판했다.

대만은 중국이 현상을 타파하고 역내 질서에 도전하고 있다며 강하게 반발했다. 대만 총통부는 “중국의 이번 행동은 대만해협과 인도·태평양 지역의 안전하고 안정된 현상을 난폭하게 파괴한 것”이라며 중국이 일본·필리핀 등 제1도련선 주변에서 연이어 군사적 위협을 가해 지역 긴장을 높이고 있다고 주장했다.

다만 라이칭더 대만 총통은 전날 방송 인터뷰에서 중국의 즉각적인 침공 능력에는 의문을 제기했다. 그는 “시진핑 중국 국가주석이 2027년 전까지 대만 침공 준비를 마치라고 지시했다는 미 중앙정보국(CIA)의 평가가 사실이라면, 현재 중국이 대만을 병합할 충분한 능력을 갖추지 못했다는 의미”라며 방위력 강화를 통해 침공 비용을 높이는 ‘고슴도치 전략’을 지속하겠다고 밝혔다.