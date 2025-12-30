휴전합의 1단계 이행 지연되는 와중 네타냐후와 회담...하마스 무장해제 촉구 이란 미사일·핵무기 프로그램 재개에 “즉각 공격, 무너뜨릴 것”

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만나 가자지구 평화 구상 2단계 이행 방안을 논의했다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주에 있는 자택인 마러라고 리조트를 방문한 네타냐후 총리와 만나 회담을 시작했다.

미국 측에서는 마코 루비오 국무부 장관, 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티브 위트코프 중동 특사, 트럼프 대통령 맏사위인 재러드 쿠슈너 등이 회담에 배석했다.

트럼프 대통령은 취재진에게 “우리는 이미 상당한 진전을 이뤘다”며 “약 5분간 회담했는데 이미 3가지 난제를 해결했다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 리조트 입구에서 네타냐후 총리를 맞이한 자리에서 취재진에 “가자지구 전쟁 휴전 합의(가자 평화구상) 2단계를 가능한 한 빨리 추진할 것”이라며 “하지만 (팔레스타인 무장정파) 하마스의 무장 해제를 해야 한다”고 촉구했다.

휴전 합의 2단계는 하마스 무장 해제와 이스라엘의 철군, 기술관료가 주도하는 새 팔레스타인 정부 수립, 가자의 안보와 치안을 담당할 국제안정화군(ISF) 구성, 가자지구 재건 착수 등으로 구성됐다.

트럼프 대통령은 가자지구 재건 시작 시점을 묻는 질의에는 “매우 곧 시작될 것”이라고 답했다.

가자지구 전쟁은 지난 10월 트럼프 대통령의 휴전 및 평화 구상에 전쟁 당사자인 이스라엘과 하마스가 합의하고 중동 지역 대부분 국가들이 이를 지지하면서 휴전이 성사됐다. 그러나 1단계 이행 과정 중에서도 양측의 무력 충돌이 빈번하게 발생했다. 하마스가 약속한 이스라엘인 시신 양도가 늦어지면서 양측의 갈등도 이어지고 있다. 1단계 합의 이행도 제대로 되지 않는 와중에, 두 정상의 회담으로 2단계 이행 방안이 도출될지 주목된다.

한편, 트럼프 대통령은 이날 이란에 대한 경고도 내놨다. 그는 “이란이 다시 (미사일 프로그램을) 재건하려 한다고 들었다. 그들이 그렇게 한다면 우리는 그들을 무너뜨릴 것”이라며 이란에 협상에 나설 것을 요구했다. 이어 그는 이란이 핵무기 프로그램을 재개할 경우 이스라엘과 함께 “즉각 공격할 것”이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 자국에서 부패 혐의를 받고 있는 네타냐후 총리를 구명하는 데에도 재차 앞장섰다. 그는 자신이 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령에게 네타냐후 총리의 사면을 요청한 것과 관련해선 “그는 영웅인 전시 총리이다. 어떻게 안해주겠나”라며 “(이스라엘) 대통령과 통화했는데 진행 중이라고 했다”고 주장했다.