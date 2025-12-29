KTX 입석 커플, 특실 승객에 “자리 바꿔달라”…거절하자 “싸가지 없네”

[헤럴드경제=민성기 기자] KTX 입석 승차권을 끊은 한 커플이 특실 좌석에 앉아 있던 승객에게 자리를 바꿔 달라는 황당한 요구를 했다는 사연이 공개됐다. 26일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘썰로만 보던 자리 양보 강요를 실제로 겪음’이라는 제목의 게시글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 전날 업무 일정으로 KTX 특실을 예약해 이동하던 중 황당한 일을 겪었다고 밝혔다. 최근 한 온라인 커뮤니티에는 자리 양보 강요를 실제로 겪었다는 내용의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 천안역에서 한 남성이 다가와 “여자친구가 있다”며 자리를 바꿔 달라고 부탁했다. 남성에게 “자리가 어디냐”라고 묻자 “입석이라 자리가 없다”라고 답했다. A씨가 “내가 돈 더 쓰면서 특실을 잡았는데 일반실로 바꿔 달라고 해도 안 해줄 판에 입석이랑 바꾸는 게 말이 되냐”라며 거절했다. 그러자 남성은 “커플이 따로 가는 게 불쌍하지도 않냐. 좀 양보해달라”고 했다. 이후 A씨는 상황을 정리하기 위해 역무원을 불렀고, 대화