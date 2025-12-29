과학기술정보통신부.
▶실장급 전보

▷정보보호네트워크정책실장 최우혁

▶과장급 전보

▷연구기관혁신정책과장 온정성

▷미래전략기술정책과장 이우진

▷핵융합에너지환경기술과장 김태영

▷연구인프라혁신과장 황한진


