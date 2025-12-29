[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 이시영 관계자들이 캠핑장에서 소음으로 주변의 캠핑팀에게 피해를 줬다는 폭로가 나왔다.

양평 중원계곡 캠핑장에서 캠핑을 했다는 한 누리꾼은 지난 22일 캠핑 관련 온라인 카페에 “워크샵 단체팀(배우 이시영)이 왔다”며 캠핑장에서 소음 피해를 주장했다.

이 누리꾼은 “굉장히 젊은 분들이 자유분방하게 지내면서 스피커로 노래도 흘러 나오고 한 분은 상의를 탈의하고 분위기에 취한 채 리듬에 몸을 맡기며 이리 저리 돌아 다녔다”며 “이 캠핑장은 더 이상 캠핑장이 아니었다. 워크샵 혹은 대학생들 MT촌이라고 할까”라고 했다.

또한 “마이크로 누군가 진행을 하고 자기들끼리 1팀, 2팀 이런 식으로 나눠서 노래 전주 듣고 제목을 맞추는 비슷한 게임을 했다”며 “마이크를 통해서 흘러 나오는 진행자의 목소리와 신나서 정답을 외치는 사람들의 비명소리 등 모든 진행 내용을 저희 텐트 내부에서 생생하게 들을 수 있었다”고 했다.

캠핑 관리자가 이시영 팀을 제대로 제지하지 않았다고도 했다. 그는 “엄청난 스트레스에 5세 아이랑 같이 온 저희 가족은 이미 멘털이 나가 있었다”며 “다음날 아침 남성 (캠핑장)대표분이 캠핑장에 오셔서 이야기를 듣고는 사과를 했다”고 했다.

이시영 팀의 민폐로 인해 다음 날에도 피해를 봤다고 이 누리꾼은 전했다. 그는 “블루투스 스피커를 차 위에 올려두고 아예 음악을 틀어놓고 생활하는데 캠핑장 측에서 제지를 하지 않는다”며 “오전을 넘어 오후까지 시끄러운 음악은 저희 텐트에도 생생히 어떤 노래인지 같아 따라부를 수 있을 정도”라고 했다.