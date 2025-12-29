반하·황금·인삼·황련 등 7가지 생약성분 함유

조아제약이 숙취, 구역, 구토, 소화불량에 효과적인 일반의약품 ‘상위정(반하사심탕)’<사진>을 출시했다.

상위정은 구토와 메스꺼움을 억제하는 반하, 위산분비를 조절해 속쓰림을 완화하는 황금, 위점막 염증을 가라앉히고 진정효과를 주는 황련, 기력보충에 효과적인 인삼, 반하의 효능을 보조하는 생강, 소화기능 보강을 위한 감초와 대추 등 7가지 생약성분이 함유됐다.

반하사심탕은 동의보감에서 ‘명치 아래가 편안치 않고 답답하면서 식욕이 없으며 구역과 설사가 동반될 때 사용한다’고 했다. 다른 고전 한의학서인 상한론에서는 ‘음주로 인한 구토, 메스꺼움, 설사와 더부룩함 등이 수반되는 경우 사용한다’고 기술돼 있다.

성인 기준 1회 1포(3정), 1일 3회 식전 또는 식간 복용한다. 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있다.

조아제약 관계자는 “모임이 많은 연말·연초, 잦은 음주로 숙취나 구역감을 느끼는 분들에게 도움이 될 수 있다”고 했다.