김남준 대변인이 지난 24일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령과 김혜경 여사의 희귀 질환 환우·가족 현장 간담회 참석 관련 브리핑을 하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=문혜현 기자] 김남준 청와대 대변인은 29일 이재명 대통령과 2014년부터 오랫동안 일해온 이유와 관련해 “(이 대통령이) 일 시키기 편해서, 쉬워서 그렇다”고 말했다.

김 대변인은 이날 오후 여권 성향의 유튜브 채널 ‘매불쇼’에 출연해 ‘이 대통령이 유독 김 대변인을 옆에 두고 오래 일하는 이유가 무엇인가?’ 묻자 이같이 답했다.

김 대변인은 건강 문제로 술을 마시지 않는 점을 언급하고 “밤에 (대통령이) 연락해도 잘 받는, 성실한 것까지는 모르겠지만 쉽게 일을 시킬 수 있어서 (임명)한 것 같다”고 말했다.

김 대변인은 과거 2005년 기자와 취재원(이 대통령)으로 인연을 시작했고, 2014년 성남시 대변인으로 활동하면서 본격적으로 한배를 탔다. 김 대변인은 이후 경기지사, 당 대표, 대통령까지 대부분 일을 함께 하면서 이 대통령의 ‘최측근’으로 분류되고 있다.

‘일을 하다 혼난 적도 많지 않느냐’는 물음에 김 대변인은 “많이 있다”면서도 “혼내더라도 뒤끝이 있는 편이 아니고, 잘못한 부분을 정확히 지적한다. 저도 앞으로 개선해나가면 되니 그 과정에서 여기까지 올 수 있었던 것 같다”고 했다.

김 대변인은 특히 내년 지방선거와 함께 치러지는 인천 계양을 보궐선거 출마가 유력한 것으로 알려졌다.

지난 25일 성탄절에는 이 대통령과 김혜경 여사, 김 대변인이 함께 교회에 방문한 사진이 보도되면서 ‘이 대통령이 힘을 실어주는 것 아니냐’는 비판도 나왔다.

관련 질문에 김 대변인은 “대변인 역할을 하러 갔다. 당번 대변인이라 역할에 충실했을 뿐인데, 그것을 가지고 선거 개입이라든지 그런 것은 아니라고 해명한 바 있다”고 반박했다.

깜짝 인사인 동시에 ‘계엄 옹호’ 논란을 불러온 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인선을 두고 김 대변인은 “이번 정부 초기에서부터 경제와 관련한 인적 풀 가운데엔 (이 후보자가) 포함돼 있었던 것으로 알고 있다”면서 “여러 분이 추천했을 가능성은 있는 것”이라고 말했다.

이 후보자가 줄곧 보수 진영에서 정치 활동을 하며 이 대통령을 비판한 것과 관련해선 “정책을 추진해 나감에 있어 다른 시각, 레드팀 역할을 해줄 수 있는 사람이 있다면 단점을 보완해 나갈 수 있는 것은 분명한 것”이라고 답했다.

윤석열 전 대통령 탄핵을 반대하고 여당인 더불어민주당을 향해 내란 선동이라고 비난한 이력을 두고 김 대변인은 “정확히 알지는 못하지만, 그런 부분을 모두 포괄해 최종적으로 낙점한 것으로 안다”고 했다.


