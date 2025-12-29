[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구 2026년 상반기 6급 이상 전보발령(2026.1.1일자)
◆서울 광진구<4급>△기획경제국장 김기혁 △광진구의회 사무국장 이혜란 △문화교육국장 김애덕 △복지국장 한미라 △안전환경국장 박진영
<5급>△자치행정과장 고형권 △재무과장 노미경 △기획예산과장 윤미정 △세무1과장 백경숙 △가정복지과장 이혜진 △청소과장 이승산 △보건정책과장 김형일 △능동장 정상민 △자양제3동장 이오정 △스마트정보과장 직무대리 한중식 △세무2과장 직무대리 강경애 △평생교육과장 직무대리 이춘희 △어르신복지과장 직무대리 오연희 △자양제1동장 직무대리 안경숙 △자양제2동장 직무대리 안미경 △화양동장 직무대리 최정신 △군자동장 직무대리 차연주 △광진구의회 파견 김미녀
<6급>△감사담당관 감사팀장 손승효 △민원여권과 민원처리팀장 정희정 △재무과 재산관리팀장 최복주 △재무과 지출팀장 박선애 △스마트정보과 스마트정보기획팀장 박민정 △기획예산과 기획팀장 김정범 △기획예산과 의회법무팀장 홍선표 △기획예산과 평가관리팀장 문금숙 △지역경제과 지역경제팀장 어광희 △지역경제과 유통관리팀장 정원미 △일자리청년과 청년정책팀장 노연재 △일자리청년과 상생일자리팀장 남진아 △문화예술과 문화유산팀장 허정철 △교육지원과 진로진학지원팀장 정다운 △교육지원과 교육협력팀장 이은경 △평생교육과 평생교육정책팀장 지미영 △사회복지장애인과 복지조사관리1팀장 채하영 △어르신복지과 어르신정책팀장 박현희 △어르신복지과 자활지원팀장 오선희 △가정복지과 보육지원팀장 추윤정 △가정복지과 여성정책팀장 박찬희 △아동청소년과 청소년팀장 황선영 △도시안전과 재난관리팀장 이경진 △가로경관과 광고물관리팀장 권미혜 △주택과 주택정책팀장 신진희 △주택과 공동주택팀장 김세은 △교통행정과 교통정책팀장 오영주 △교통행정과 자동차등록팀장 양현숙 △교통지도과 교통지도팀장 김옥경 △교통지도과 주차관리팀장 조영상 △보건위생과 식품행정팀장 박희정 △보건지소 지소행정팀장 김아름 △중곡3동 복지돌봄팀장 이경아 △구의1동 복지돌봄팀장 천유미 △구의2동 복지돌봄팀장 박정혜 △광장동 행정민원팀장 오승준 △자양1동 행정민원팀장 안성수 △자양2동 복지지원팀장 이소현 △자양4동 행정민원팀장 김효선 △군자동 복지돌봄팀장 김건동 △세무1과 재산세1팀장 김영은 △세무1과 재산세2팀장 이기돈 △세무1과 법인관리팀장 김희정 △세무2과 38세금징수팀장 김인숙 △세무2과 체납차량관리팀장 진성두 △교통지도과 교통과징팀장 최창수 △복지정책과 통합돌봄팀장 홍지유 △사회복지장애인과 생활보장팀장 김금순 △어르신복지과 어르신지원팀장 이경숙 △아동청소년과 아동학대대응팀장 신종규 △중곡1동 주민복지팀장 이은숙 △자양1동 복지지원팀장 박남준 △교통행정과 교통개선팀장 김승범 △교통행정과 교통시설팀장 신익준 △주택과 주택정비팀장 김민정
