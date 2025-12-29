특정금융정보법 개정 TF 첫 회의

[헤럴드경제=유혜림 기자] 앞으로 가상자산을 이전할 때 거래소가 관련 정보를 수집·제공하도록 하는 ‘트래블 룰(가상 화폐 거래 실명제)’ 적용 범위를 100만원 이하 거래까지 확대된다. 또 금융당국은 수사 중 범죄자금 유출을 차단하기 위한 의심계좌 정지도 추진하기로 했다.

금융정보분석원(FIU)은 29일 정부서울청사에서 금융감독원·은행연합회 등과 함께 ‘특정금융정보법 개정 TF’ 첫 회의를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 제도 개선 방향을 논의했다. 이번 TF는 도입 이후 25년이 지난 자금세탁방지제도를 전반적으로 점검하고, 최근 증가하는 초국경 범죄와 중대 민생침해범죄에 효과적으로 대응하기 위해 구성됐다.

우선 가상자산 이전 시 정보제공의무인 트래블 룰를 기존 100만원 초과 거래에서 100만원 이하 거래까지 확대하기로 했다. 이와 함께 스테이블코인 제도화 등 가상자산 환경 변화에 대응한 자금세탁방지 방안을 마련할 방침이다.

트래블룰은 국내 가상자산 거래소들이 가상화폐 입출금 요청을 받으면 송·수신자의 이름과 지갑 주소 등 정보를 수집하도록 하는 규제다. 자금세탁 방지를 위해 관련 기록을 남겨둔다는 취지로 일명 ‘코인 실명제’로도 불린다.

이와 함께, 국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 이행 상황을 점검하고 오는 2028년 예정된 상호평가에 대비한 제도도 정비하기로 했다. 이에 TF는 ▷가상자산사업자 규율체계 정교화 ▷FATF 국제기준과의 정합성 제고 ▷자금세탁방지 검사·제재 제도 개선을 중점 과제로 추진할 방침이다.

또 FATF 국제기준에 맞춰 수사 과정에서 범죄자금이 유출되지 않도록 범죄에 사용된 것으로 의심되는 계좌를 정지하는 제도도 도입하기로 했다. 이를 위해 변호사·회계사·세무사 등 비금융 전문직에 대한 자금세탁방지 체계 도입 방안도 논의 대상에 포함할 계획이다.

아울러 자금세탁방지 검사·제재 제도의 합리성과 공정성을 강화하는 방안도 함께 검토한다는 방침이다. FIU 측은 “TF는 월 2회 정례적으로 개최하고 논의 결과를 바탕으로 자금세탁방지 제도 개선 방안을 내년 상반기 중 마련할 계획”이라고 밝혔다.