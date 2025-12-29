- 국제 기준 부합하는 인권경영 선도기관 공식 인정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국연구재단(NRF)은 중소벤처기업인증원으로부터 ‘인권경영시스템(HRMS)’ 인증을 취득했다고 29일 밝혔다.

인권경영시스템 인증은 유엔 국제인권선언과 국가인권위원회 인권경영 가이드라인 등 국제 인권경영 기준을 바탕으로, 기관의 인권경영 체계 구축 수준과 인권리스크 관리 활동을 종합적으로 평가해 인증을 부여하는 제도다.

이번 인증 취득은 인권에 대한 책임 있는 자세로 공공 신뢰를 강화하고자 노력해 온 연구재단의 인권경영 활동이 우수성을 인정받은 데 따른 것이다.

연구재단은 지난 3월 인권 전담부서인 ‘윤리경영팀’을 신설하고 인권 전담 인력을 배치하는 등 윤리경영 거버넌스 강화를 통해 전사적인 인권경영 체계를 확립했다.

특히 ‘NRF 인권경영 선포식’개최와 ‘노사공동 인권경영 선언문’채택을 통해 인권경영을 최우선 가치화로 삼고 노사 공동의 인권경영을 강조하는 한편, ‘찾아가는 연구현장 간담회’와 ‘직원 모시는 날’을 신규로 추진하며 내ㆍ외부 이해관계자와의 소통을 기반으로 현장 밀착형 인권경영을 실천했다.

홍원화 한국연구재단 이사장은 “이번 인증 취득은 연구자를 비롯한 대내외 이해관계자의 인권을 보호하기 위한 연구재단의 지속적인 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 인권 존중 경영을 통해 공공기관으로서의 사회적 책무를 다할 것”이라고 강조했다.

연구재단은 인권침해 예방, 사회적 책임 실천, 투명한 경영을 지속적으로 강화하고, 연구자와 직원, 이해관계자의 인권 보호를 최우선 과제로 삼아 국민의 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 성장을 이루어 나갈 방침이다.