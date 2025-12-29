국가 경제·안보와 직결 국가핵심기술 보호 노력 일환 “국가기간산업으로서 역할과 의무 다할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 ‘아연·연·동 통합공정을 활용한 희소금속 농축·회수 기술’을 국가핵심기술로 지정해달라는 신청서를 최근 산업통상부에 제출했다고 29일 밝혔다.

희소금속은 첨단·방위산업의 필수 소재로 전 세계 주요 국가와 기업이 앞다퉈 확보하기 위해 전력을 다하는 핵심광물이다. 고려아연은 이번에 해당 기술이 국가핵심기술로 지정되면, 국가경제와 안보에 직결되는 기술을 보호하고 국내 첨단·방위산업의 경쟁력을 안정적으로 향상시키는 데 이바지할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

고려아연이 이번에 신청한 기술은 통합공정으로 이뤄진 아연과 연, 동 제련공정에서 발생한 부산물을 단순 처리(폐기)하지 않고 순환·농축함으로써 희소금속이자 핵심광물인 비스무스와 인듐, 안티모니, 텔루륨을 회수하는 생산기술이다.

한 제련공정에서 발생한 부산물을 다른 제련공정에서 발생한 부산물과 함께 재처리해 농축률을 높이고 이러한 작업을 반복함으로써 농축률을 극대화하기 때문에, 고려아연의 희소금속 생산기술은 해외 경쟁사와 비교해 ▷순도(품질) ▷효율성 ▷생산능력 ▷수익성 ▷친환경성 등 여러 측면에서 우위를 갖고 있다.

글로벌 핵심광물 공급망이 불안정해지는 가운데 고려아연은 해당 기술과 희소금속으로 호실적을 거두고 있다. 올해 3분기 누계 매출액(연결기준)은 11조8179억원으로 전년 대비 37%, 영업이익은 8033억원으로 전년 대비 33% 늘었다. 올해 희소금속 부문 매출액이 전년 대비 3배 가까이 증가했다.

특히, 이번에 신청한 기술은 다양한 희소금속 추출 및 제조 공정을 총망라한 통합공정 기술로 안티모니 제조 기술도 일부 포함됐다.

고려아연은 전 세계적인 수출규제 등의 영향으로 전략광물 안티모니의 중요성이 커지면서 당사가 보유한 ‘격막 전해 기술을 활용한 안티모니 메탈 제조 기술’의 국가핵심기술 지정을 지난해 11월 신청한 바 있다. 그러나 경영권 분쟁을 벌이고 있는 영풍·MBK파트너스 측이 기술적인 측면 등을 거론하며 반대 의견을 내면서 안티모니 제조 기술은 올해 5월 정부 심사에서 국가핵심기술 최종 후보군에 포함되지 못했다.

해당 기술은 기존 건식제련 기술과 비교해 제조원가를 크게 절감할 수 있고 대기오염물질 배출량도 대폭 줄일 수 있는 공법으로, 안티모니가 방위산업의 필수 소재라는 점까지 더해지며 경제안보 차원에서 국가핵심기술 지정 필요성이 제기돼 왔다. 국내 유일의 안티모니 메탈 생산 기업인 고려아연은 국내 전체 수요의 약 53%(2024년 기준 3604톤)를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다.

고려아연 관계자는 “전 세계가 핵심광물을 전략적으로 활용하는 시기에 국내 유일의 핵심광물 허브로서 기술을 보호하고 고려아연의 경쟁력을 유지하는 과제가 매우 중요하다”며 “제3의 기업에 의한 기술 탈취 움직임 등에 대응하기 위해 정부와 함께 국가핵심기술 보호 노력에 최선을 다할 것”이라고 말했다.