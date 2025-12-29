산행 전 기상 상황 확인, 방한용품 준비

[헤럴드경제=이태형 기자] 겨울철 중 1월에 등산 사고가 자주 발생하는 것으로 집계됐다. 특히 해맞이 산행에 나설 때 안전사고에 주의가 요구된다.

행정안전부는 최근 3년(2022∼2024년)간 1월에 등산 사고 1946건이 발생해 634명이 인명피해를 입었다고 29일 밝혔다.

사고 유형별로는 실족(29%)이 가장 많았고, 조난(25%), 지병 등으로 인한 신체질환(16%)이 그 뒤를 이었다.

겨울철에는 추운 날씨 때문에 산행 인구가 줄면서 사고 발생도 감소하는 경향을 보이지만, 1월에는 새해를 맞아 새로운 희망과 각오를 다지려 산에 오르는 사람이 늘면서 겨울철 중 가장 많은 등산 사고가 발생한 것으로 풀이된다.

이에 해넘이 이후 하산하거나 해맞이를 위해 이른 새벽에 산행에 나설 때는 잘 아는 길을 선택하고, 단독 산행보다는 일행과 함께 이동해야 한다.

어두운 시간에 이동할 때 손전등보다는 이마등(헤드랜턴)을 사용해 손을 자유롭게 하는 것이 좋다.

산행 전에 기상 상황을 꼼꼼히 확인하고 눈 예보가 없더라도 등산로가 얼어 미끄러울 수 있으니 반드시 아이젠을 챙겨야 한다.

가벼운 산행이라도 주변에 목적지를 미리 알리고 방한용품, 덧입을 여벌의 옷이나 담요, 따뜻한 음료를 준비한다.

개인 질환이 있을 때는 상비약을 반드시 챙기고, 몸에 이상 증상이 나타나면 즉시 따뜻한 장소로 이동해 휴식을 취하거나 하산해야 한다.