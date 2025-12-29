“도시가스와 달리 요금할인 없고, 상대적으로 가격 비싸” 등유·LPG 가구에 에너지효율 개선사업 우선 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 등유나 액화석유가스(LPG)를 주로 사용하는 에너지바우처 수급 약 20만 가구에 14만7000원이 추가로 지원된다고 기후에너지환경부가 29일 밝혔다.

추가 지원금은 내년 1월 22일부터 행정복지센터에서 금액이 충전된 선불카드로 지원되며, 대상에는 한국에너지공단에서 문자와 우편으로 안내할 예정이다. 거동이 불편한 수급자에게는 집배원이 찾아가 선불카드 수령 방법과 이용 방식을 안내한다.

추가 지원금 사용 기한은 기존 에너지바우처와 같이 내년 5월 25일까지다.

기후부는 고환율에 연료비 부담이 증가함에 따라 추가 지원을 결정했다고 설명했다.

기후부는 또 등유·LPG 가구에는 내년에 저소득층 에너지효율 개선사업을 우선 지원할 계획이다.

이 사업은 기초수급가구 등 저소득층에 벽·바닥 단열공사, 창호개선, 고효율 보일러 교체를 지원하는 사업으로, 단열성능개선을 통해 취약계층이 근본적으로 에너지 비용을 줄일 수 있도록 지원한다.

오일영 기후부 기후에너지정책실장은 “도시가스와 달리 등유와 LPG를 사용하는 가구는 에너지공급사의 요금할인이 없고, 상대적으로 가격도 비싸 취약계층 중에서도 더욱 소외돼 있다”라며 “앞으로도 더 어려운 국민에게 보다 많은 지원이 이뤄질 수 있도록 관계 부처와 관련 기관과 지속해서 사각지대를 발굴하고 개선해 나갈 예정”이라고 말했다.