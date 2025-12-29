[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 179명이 희생된 ‘12·29 제주항공 여객기 참사’의 1주기를 맞아 진상규명을 촉구하는 목소리가 이어졌다.

민주사회를 위한 변호사모임(이하 민변) 광주전남지부는 29일 “12·29 여객기 참사의 원인을 독립적이고 객관적인 입장에서 규명하라”고 촉구했다.

민변 광주전남지부는 이날 12·29 참사 1주기 성명을 내 “사고 조사를 책임지는 국토교통부 산하 항공철도사고조사위원회(항철위)를 국무총리 소속으로 이관하라”며 이같이 요구했다.

민변은 “항철위는 기장의 과실을 주된 원인으로 돌리는 내용의 중간 조사 결과를 발표하며 그 신뢰성에 의문을 갖게 했다”며 “유족 동의 없는 공청회를 강행하려다가 철회함으로써 혼란을 초래했다”고 주장했다.

이어 “이번 참사는 기체 결함, 조류퇴치 실패, 관제 실수, 위법한 방위각 시설, 위기관리 시스템 부재 등 다양한 원인이 기여한 사회적 중대 시민 참사”라며 “조사의 객관성과 독립성을 담보하기 위해서는 항철위를 이관해야 한다”고 강조했다.

더불어민주당 광주시당도 이날 추모 논평을 내 “참사를 둘러싼 진실과 책임에 대한 질문은 아직 끝나지 않았다”며 “이에 대한 성실한 답은 희생자와 유가족에 대한 최소한의 예의이자 책무”라고 밝혔다.

민주당 광주시당은 “진상규명과 책임 있는 후속 조치, 재발 방지를 위한 제도 개선이 뒤따르지 않는다면 애도는 공허한 말에 그칠 수밖에 없다”며 “오늘의 추모는 같은 비극을 반복하지 않기 위한 다짐이어야 한다”고 덧붙였다.