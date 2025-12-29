인재개발원·연구원·지방청 등 30일부터 명칭 전환…AI·데이터 기능 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 국가데이터처가 처 승격에 따른 기능 강화를 위해 소속기관 명칭을 일제히 ‘통계’에서 ‘데이터’로 바꾼다. 인재개발원과 연구원, 지방청 등 산하기관 전반에 걸친 간판 교체로, 인공지능(AI)·데이터 중심 행정 체계 구축에 속도를 낸다는 구상이다.

29일 국가데이터처에 따르면 통계인재개발원은 ‘국가데이터인재개발원’으로, 국가통계연구원은 ‘국가데이터연구원’으로 각각 명칭을 변경한다. 전국 지방통계청과 지방통계지청도 ‘지방데이터청·지방데이터지청’으로 전환되며, 변경 시점은 오는 30일이다.

1991년 설립된 국가데이터인재개발원은 이번 명칭 전환을 계기로 기존 통계 전문 인력 양성에서 나아가 국가 데이터 전문 인력 전반을 아우르는 교육기관으로 역할을 재정립한다. 통계 교육 인프라 확대와 함께 AI·데이터 시대에 부응하는 인재 양성을 핵심 목표로 삼겠다는 방침이다.

2006년 출범한 국가데이터연구원 역시 연구 영역을 넓힌다. 주요 연구 과제에 AI와 최신 데이터 과학 기술을 접목해 정책 활용도를 높이고, 통계 기반 연구에서 데이터 기반 분석으로 기능을 확장할 계획이다.

각 지방데이터청과 지방데이터지청은 기존 통계조사 수행 기능에 더해 지역 데이터 구축과 활용, 지역 내 데이터 협력 허브 역할을 강화한다. 중앙정부의 데이터 정책과 지역 현안을 연결하는 거점으로 기능하겠다는 구상이다.

안형준 국가데이터처장은 “국민이 믿고 쉽게 활용할 수 있는 데이터를 제공하기 위해 범정부 통계·데이터 총괄·조정 역할을 충실히 수행하겠다”며 “데이터 기반 정책 결정과 행정 혁신을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.