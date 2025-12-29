신년사 발표…“중기, 경제의 중심 도약” “어려운 환경, 자강불식 자세로 도전”

[헤럴드경제=강문규 기자] 김기문 중소기업중앙회 회장은 29일 “중소기업과 소상공인이 다시 경제의 중심으로 도약할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.

김 회장은 이날 신년사를 통해 “2026년을 중소기업 성장사다리 복원의 원년’으로 삼겠다”며 이같이 밝혔다.

김 회장은 “2025년은 미국발 관세 전쟁, EU의 비관세 장벽, 중국의 저가 공세 등으로 중소기업의 수출과 투자가 큰 부담을 겪었고, 인구구조 변화로 내수 위축과 저성장이 고착화됐다”면서 “그럼에도 대한민국 수출이 사상 처음으로 7000억 달러를 돌파하며 일본을 제치고 세계 5위 수출국이 됐고, K-뷰티·K-푸드와 생활·주방용품 등 중소기업 제품이 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받아 중소기업 수출도 역대 최고 실적을 달성했다”고 평가했다.

이어 새해 중소기업 정책 방향과 관련해 “우리나라 830만 개 사업체 가운데 약 95%가 소상공인이고 소기업과 중기업은 4.7%에 불과한 압정형 구조에 놓여 있다”면서 “정부의 중소기업 정책을 ‘생존 중심’에서 ‘성장 중심’으로 전환해, 소상공인에서 소기업으로, 소기업에서 중기업으로 이어지는 성장사다리를 복원하는 데 중기중앙회의 모든 역량을 집중하겠다”고 했다.

김 회장은 ▷중소기업 AI전환·활용 지원 ▷공정한 시장환경 조성 ▷소상공인·소기업 성장사다리 복원 ▷중소기업 글로벌 시장 진출 확대 ▷규제개혁과 노동구조 혁신 ▷지역 중소기업과 지역경제 활성화 등 2026년 중기중앙회의 여섯 가지 중점 과제를 제시하기도 했다.

그는 “중소기업계는 새해를 전망하는 사자성어로 ‘급변하는 환경 속에서도 멈추지 않고 스스로 경쟁력을 키워나가겠다’는 뜻의 자강불식(自强不息)을 꼽았다”며 “어려운 대내외 환경 속에서도 자강불식의 자세로 끊임없이 도전한다면, 중소기업과 소상공인이 새로운 도약의 기회를 만들어낼 수 있을 것”이라고 했다.