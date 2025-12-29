‘2025 헤럴드 일자리 대상’ 시상식이 26일 서울 중구 대한상공회의소에서 개최됐다. 영예의 일자리 대상을 수상한 카카오·신한은행을 비롯해 분야별 최우수상을 수상한 기업 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 이성은(뒷줄 왼쪽부터 시계방향으로) 국방부 전력정책국장 직무대리, 이영민 문화체육관광부 문화산업정책과장, 김가로 성평등가족부 고용평등정책관, 유승관 기후에너지환경부 대변인, 이민우 산업통상부 산업정책국장, 김동준 과학기술정보통신부 미래인재양성과장, 임영미 고용노동부 고용정책실장, 박재완 한반도선진화재단 이사장(심사위원장), 최진영 헤럴드미디어그룹 대표, 오성업 중소벤처기업부 디지털소통팀장, 김형곤 헤럴드경제 전무, 권남근 헤럴드경제 편집국장, 이인익 CJ올리브네트웍스 커뮤니케이션팀장, 서장원 기아 경영지원2실장 상무, 채대석 LS일렉트릭 대표, 박원철 카카오 성과리더, 정상혁 신한은행장, 구영모 나야넷 대표, 윤영수 롯데바이오로직스 커뮤니케이션부문장, 전인석 LIG넥스원 인사실장, 임상혁 포스코홀딩스 홍보실장, 황재한 아이티센글로벌 인사실장.
임세준 기자
jun@heraldcorp.com