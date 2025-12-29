대만 전역 접근·육해공 합동훈련 WP “中, 핵탄두시설 빠르게 확장”

대만을 둘러싼 중일 갈등과 역내 긴장이 고조되는 가운데 중국군이 대만을 포위하는 형태의 대규모 합동 군사훈련을 약 9개월 만에 다시 실시한다고 발표했다. 해·공군 전투 대비 순찰과 주요 항만·지역 봉쇄, 외곽 입체 차단 등 ‘대만 포위’ 시나리오를 전면에 내세운 훈련으로, 중국군은 합동 작전의 실전 능력을 검증하기 위한 목적이라고 밝혔다.

중국군 동부전구 대변인은 29일 소셜미디어를 통해 “이날부터 동부전구 육군·해군·공군·로켓군을 조직해 대만해협과 대만 북부·서남부·동남부·동부 해역에서 ‘정의의 사명-2025’ 훈련을 진행한다”고 밝혔다. 대변인은 “해·공군 전투 대비 순찰과 종합 통제권 탈취, 주요 항만과 핵심 지역 봉쇄, 외곽 입체 차단을 중점 과목으로 설정했다”고 설명했다.

중국군은 특히 함정과 항공기가 여러 방향에서 대만 섬에 접근하고, 여러 군종이 합동으로 돌격하는 방식의 훈련을 통해 전구 부대의 합동 작전 능력을 점검한다고 강조했다. 이는 유사시 대만 주변 해·공역을 통제하고 외부 개입을 차단하는 ‘외곽 봉쇄’ 역량을 실전 수준에서 검증하겠다는 메시지로 해석된다.

동부전구는 아울러 30일 오전 8시부터 오후 6시(현지시간)까지 대만을 둘러싼 다섯 개 해역과 공역에서 ‘중요 군사 훈련’을 실시하고 실탄 사격도 병행할 계획이라고 밝혔다. 실탄 사격이 포함된 점은 훈련 수위를 한층 끌어올린 대목으로, 대만과 주변국에 대한 군사적 압박 신호라는 분석이 나온다.

중국군은 그간 대만 총통의 발언이나 미국 등과의 교류 확대를 문제 삼아 ‘대만 포위’ 형태의 훈련을 반복해왔다. 지난해 5월에는 ‘리젠(利劍·날카로운 칼)-2024A’, 10월에는 ‘리젠-2024B’ 훈련을 실시했고, 올해 4월 초에는 대만 총통이 중국을 ‘적대 세력’으로 규정한 이후 ‘해협 레이팅(雷霆·천둥)-2025A’ 훈련을 벌였다. 이번 ‘정의의 사명-2025’는 ‘해협 레이팅-2025A’ 이후 약 9개월 만에 재개된 대규모 훈련이다.

이런 가운데 중국이 대만을 둘러싼 군사적 압박을 강화하는 동시에 핵무기 역량도 빠르게 확대하고 있다는 정황이 포착됐다. 워싱턴포스트(WP)는 28일(현지시간) 위성사진 분석을 토대로 중국이 핵탄두 생산시설을 대대적으로 확장하고 있다고 보도했다. 이는 중국 정부가 “핵 군비 경쟁을 원하지 않는다”고 밝혀온 기존 입장과 달리, 전면적인 군비 경쟁에 대비하고 있음을 시사한다는 분석이다.

오스트리아의 비영리 안보 싱크탱크 ‘오픈 핵 네트워크(ONN)’와 영국 검증조사훈련정보센터(VERTIC)의 분석에 따르면 중국 쓰촨성 핑퉁 인근 산악지대에 위치한 핵탄두 관련 생산 단지는 최근 5년간 대규모 증설 공사가 진행됐다. 이곳은 중국의 ‘플루토늄 핏(pit)’ 생산과 연계된 시설 가운데 현재까지 유일하게 확인된 장소다.

위성사진에서는 새 보안벽 설치로 단지 내 보안 구역 면적이 두 배 이상 확대됐고, 핵탄두 내부에 장착되는 핏 생산 추정 시설 주변을 포함해 최소 10곳에서 건물 개보수와 신축 공사가 진행된 정황이 포착됐다. WP는 중국의 핵탄두 생산이 여러 시설로 분산돼 이뤄지고 있는 것으로 보인다고 전했다.

또한 쓰촨성 쯔퉁지역 외곽 시설 역시 2019년 이후 크게 확장됐으며, 신장 위구르 자치구의 뤄부포호 핵실험장에서는 새로운 지하터널과 대형 수직갱도가 조성된 것으로 나타났다. 일각에서는 핵실험 재개를 염두에 둔 준비작업일 가능성도 제기하고 있다.

이번 분석에 참여한 핵무기 전문가 레니 바비아즈는 WP에 “확인된 변화들은 해당 지역에 막대한 투자가 이뤄졌음을 보여준다”며 “이를 종합하면 중국의 핵 프로그램을 위한 핵탄두 생산 역량이 향상됐음을 시사한다”고 말했다.

미국 국방부도 최근 공개한 ‘2025 중국 군사력 보고서’에서 중국이 군사 현대화를 꾸준히 추진하며 미국 본토를 직접 위협할 수 있는 수준으로 역량을 끌어올리고 있다고 평가했다. 미 국방부는 중국이 2030년까지 1000기가 넘는 핵탄두를 보유할 가능성이 크다고 전망했다. 아울러 중국이 조기경보 위성과 레이더, 통신망을 활용해 핵탄두를 탑재한 대륙간탄도미사일(ICBM)을 수분 내 발사할 수 있는 ‘경보 즉시 발사’ 체계를 구축하고 있다고 분석했다.

대만을 둘러싼 재래식 군사훈련과 핵전력 증강이 동시에 진행되는 양상에 대해 전문가들은 중국의 군사굴기가 질적·양적으로 새로운 단계에 접어들고 있다는 신호로 해석하고 있다. 서지연·김영철 기자