헬스케어로봇 글로벌 시장 주도

헬스케어로봇 기업 바디프랜드가 산업통상부가 주관하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 인증하는 ‘2005년 세계일류상품’에 선정됐다고 29일 밝혔다.

바디프랜드는 지난 2021년 헬스케어로봇을 비롯한 안마의자 품목으로 세계일류상품에 선정된 이후, 동일 품목에서 5년 연속 인증을 유지한 기업이 됐다. 세계일류상품은 기술력과 시장 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장을 선도할 국내 일류 상품을 인증하는 제도로 글로벌 시장 점유율 상위 5위 이내이자 5% 이상을 충족한 제품에만 부여된다.

바디프랜드는 팔과 다리 마사지부의 독립 구동을 포함, 온 몸을 움직여가며 마사지하는 기술인 로보틱스 테크놀로지를 기반으로 국내 마사지체어 시장의 40% 이상을 헬스케어로봇으로 전환시키는 등 시장 변화를 주도하고 있다.

바디프랜드는 글로벌 마사지체어 시장 확대도 가속화하고 있다. 직접 수출뿐만 아니라 기술 수출 등 다양한 방식으로 헬스케어로봇의 글로벌 점유율을 높여가고 있다는 게 바디프랜드의 설명이다.

바디프랜드 관계자는 “세계일류상품 5년 연속 선정은 적극적인 R&D 투자와 로보틱스 테크놀로지를 중심으로 한 지속적인 혁신 노력이 국제적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객의 건강수명 10년 연장을 목표로 차별화된 헬스케어로봇 기술과 제품을 선보이며 글로벌 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다. 강문규 기자