WP “‘10대 유입·활동 늘리기’ 다년 계획”

[헤럴드경제=이원율 기자]사회관계망서비스(SNS) 인스타그램이 내부 문건에서 10대 청소년 공략을 최우선 목표로 삼도록 임직원에게 지시한 사실이 드러났다고 미국 일간 워싱턴포스트(WP)가 28일 전했다.

WP 보도에 따르면 이 지시 문건은 인스타그램 등 메타 플랫폼스(이하 메타)가 운영하는 SNS들이 청소년 정신 건강에 악영향을 준다며 미국 주정부들이 메타를 상대로 소송을 낸 뒤 2주만에 쓰였다.

메타 플랫폼스의 인스타그램 사업부장 애덤 모세리는 2023년 11월6일 사업팀에게 2024년 계획을 세울 때 제1순위 과제로 “10대, 특히 선진국 시장의 10대” 공략, 제2순위 과제로 메타의 텍스트 위주 신규 서비스인 ‘스레드’ 활성화를 꼽았다고 WP는 설명했다.

WP는 이 문건을 포함, 2023~2025년에 쓰인 메타 내부 문건을 확인했다.

여기에는 메타가 인스타그램에 10대 유입과 활동을 늘리도록 하려는 다년 계획이 나와 있었다고 전했다.

문건들에 따르면 인스타그램은 틱톡, 스냅챗, 유튜브 등으로 빠져나간 10대 사용자를 되찾겠다는 목표를 2023년 말에 세우고 계획을 짰다.

당시 인스타그램은 북미와 유럽 등 핵심 선진 시장에서 10대 사용자가 줄어드는 다년간의 추세를 2024년 말 이전에 중단시키고, 2027년 이전에 세계 최대의 10대 플랫폼이 된다는 목표를 구상했다.

메타는 공략 목표인 10대 대상 고객의 생활 방식을 임직원이 체화하도록 돕고자 사무실에 ‘살아있는 박물관’을 둬 청소년들이 모이는 패스트푸드점과 쇼핑몰의 사진과 청소년 스타일의 독특한 셀카 촬영법을 소개하는 전시물을 보였다.

임직원들에게 청소년 친화적 인플루언서를 부각하고, 신규 청소년 사용자가 아는 사람을 더 쉽게 찾을 수 있도록 인스타그램 알고리즘을 손보고, 청소년들이 친구들과 관계를 맺을 때 인스타그램의 역할을 강조하는 유료 마케팅에 투자하도록 지시하기도 했다.

메타는 자사 SNS, 특히 인스타그램이 10대에 주는 악영향에 대한 경고와 소송이 쏟아지는 가운데 이런 계획을 짜고 시행했다.

2021년 일간 월스트리트저널(WSJ)은 인스타그램이 일부 10대 소녀들의 체형에 대한 불안감을 부추긴다는 점을 메타가 내부 연구로 이미 파악하고 있었다고 전했다.

2023년 10월에는 미국 50개주 중 41개주와 워싱턴DC의 법무부 장관들이 “메타는 청소년 이용자들에게 해를 끼치면서까지 인스타그램을 계속 사용하도록 하기 위해 서비스에 변경을 가했으며, 이는 소비자보호법 위반”이라는 취지의 소송도 걸었다.

메타 경영진은 이러한 비판에 대응하고자 청소년 이용자 대상 콘텐츠에 대한 새로운 제한, 부모 통제 기능 강화 등 기능을 도입했다.

장시간 이용하는 청소년에게 휴식을 취하도록 제안하는 도구를 활용하도록 권장하고, 인스타그램과 페이스북에서 낯선 이가 청소년에게 메시지를 보내는 일도 차단했다.

하지만 이러한 변화에도 위험성에 대한 불안감은 이어지고 있다.

가령 호주는 청소년 보호를 위해 16세 미만 이용자의 SNS 이용을 차단했다.

적용 대상은 페이스북, 인스타그램, 스레드, 유튜브, 틱톡, 엑스, 스냅챗, 레딧, 트위치, 킥 등 10개 SNS다. 향후 다른 SNS도 추가될 수 있다. 해당 이용자는 로그인하지 않은 채 해당 소셜미디어 콘텐츠에 계속 접근할 수 있다. 이에 따라 엄밀히 말하면 ‘차단’이 아닌 ‘계정 사용 연기’라고 담당 기관인 호주 온라인 안전규제 기관 e세이프티가 설명했다.

세계 주요국 중 처음으로 호주가 취하는 조치를 본 여러 나라들도 비슷한 제도 도입을 준비하고 있다.