약 4년 만에 3배 규모로 성장… 운용자산 기준 글로벌 12위 Global X 중심으로 북미·유럽·아시아 등 글로벌 성장

[헤럴드경제=김유진 기자] 미래에셋자산운용은 글로벌 상장지수펀드(ETF) 순자산 규모가 300조원을 돌파했다고 29일 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 지난 26일 기준 한국을 비롯해 미국·캐나다·호주·일본 등 전 세계 13개 지역에서 운용 중인 ETF 총 운용자산은 302조8000억원에 달한다. 이는 국내 ETF 시장 전체 규모(294조원)를 웃도는 수준으로, 글로벌 ETF 운용사 가운데 12위에 해당한다.

미래에셋자산운용의 글로벌 ETF 운용자산은 2021년 100조원을 돌파한 이후 약 4년 만에 세 배 이상 성장했다. 최근 10년간 연평균 성장률은 38.8%로, 같은 기간 전 세계 ETF 시장의 연평균 성장률(20.8%)을 크게 상회했다.

현재 미래에셋자산운용은 전 세계 13개 지역에서 총 715개의 ETF 상품을 제공하고 있다. 북미와 유럽 주요 시장에 집중해 온 기존 글로벌 ETF 운용사들과 달리, 성장 잠재력이 높은 다양한 지역으로 사업 영역을 확장하며 지역별·테마별로 차별화된 상품 라인업을 구축해 온 점이 특징이다.

미래에셋자산운용은 2011년 홍콩증권거래소에 ETF를 상장하며 국내 운용사 가운데 최초로 해외 ETF 시장에 진출했다. 이후 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO)인 박현주 회장은 2011년 캐나다 ‘Horizons ETFs(현 Global X Canada)’를 시작으로, 2018년 미국 ‘Global X’, 2022년 호주 ‘ETF Securities(현 Global X Australia)’ 등을 잇달아 인수하며 미래에셋자산운용을 글로벌 ETF 운용사로 성장시켰다.

현지 전문성 강화와 지속적인 상품 혁신을 바탕으로 각 지역 법인의 성장세도 가파르다. Global X US는 인수 당시 8조원이던 운용자산이 지난 26일 기준 113조원으로 늘어나 약 14배 성장했다. Global X Canada 역시 운용자산이 4조원에서 52조원으로 확대되며 북미 시장에서 입지를 확고히 했다.

호주에서는 Global X US와 함께 ETF Securities를 인수하며, 국내 운용사가 해외에서 창출한 수익으로 해외 ETF 운용사를 인수한 첫 사례를 만들었다. 이후 Global X로 리브랜딩한 뒤 운용자산은 4조원에서 15조원으로 세 배 이상 증가했다.

최근에는 유럽과 일본 시장에서도 두드러진 성장세를 보이고 있다. 전 세계 2위 ETF 시장인 유럽에서 ‘Global X EU’는 최근 5년간 연평균 227%의 성장률을 기록하며 운용자산 8조원을 넘어섰다. 특히 은(銀) 관련 ETF는 운용자산이 7억달러(약 11조원)를 돌파하며 핵심 성장 동력으로 부상했다. ‘Global X Japan’ 역시 최근 운용자산 6조원을 넘어섰다.

국내에서는 TIGER ETF가 개인 투자자들의 높은 선호를 바탕으로 운용자산 100조원 돌파를 앞두고 있다. 11월 말 기준 TIGER ETF의 개인 투자자 보유 금액은 37조7000억원으로, 개인 보유 비중은 약 40%에 달한다. 2021년 11월 이후 월말 기준으로 49개월 연속 개인 투자자 점유율 1위를 유지하고 있다.

미래에셋자산운용은 혁신적인 상품 개발과 축적된 운용 노하우를 기반으로 한 이른바 ‘킬러 프로덕트’를 통해 글로벌 투자자들의 선택을 받고 있다. 올해는 금·은 시장 강세에 힘입어 Global X US의 ‘Global X Silver Miners(SIL)’, Global X EU의 ‘Global X Silver Miners(SILV)’, Global X 호주의 ‘Global X Metal Securities AU Ltd – Physical Gold(GOLD)’ 등 원자재 ETF에 자금이 유입됐다. 이와 함께 Global X US의 ‘Global X Defense Tech(SHLD)’, ‘Global X Artificial Intelligence & Technology(AIQ)’ 등 혁신 성장 테마 ETF도 투자자 관심을 끌었다.

아울러 미래에셋자산운용은 그룹 최초의 인공지능(AI) 모델 기반 ETF인 ‘Global X Investment Grade Corporate Bond(GXIG)’를 올해 6월 출시하며 AI 금융 시대에 대응한 투자 영역 확장에도 나섰다.

김영환 미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 대표 사장은 “미래에셋은 각 지역의 현지 전문성과 혁신 역량을 결합해 차별화된 글로벌 ETF 경쟁력을 구축해 왔다”며 “앞으로도 글로벌 ETF 플랫폼을 지속적으로 고도화해 투자자들의 장기 자산 형성과 안정적인 노후 준비에 기여하겠다”고 말했다.