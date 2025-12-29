[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 뉴이스트 출신 가수 백호가 입대한다.

백호는 29일 오후 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역병으로 복무할 예정이다. 입소 당일 별도의 공식 행사는 진행되지 않는다.

백호는 입대를 앞둔 이날 오전 MBC FM4U ‘굿모닝FM 테이입니다’ 생방송에 출연해 “이런 날까지도 뵙게 돼 영광이다. 인사를 하고 가게 돼 마음이 더 좋다”고 소감을 밝혔다.

이어 “가득 채우고 가고 싶다고 했는데 진짜 가득 채워주더라. 입대 당일 아침까지도 일하고 싶다고 했는데 이렇게 갈 수 있어서 행복하다”면서 “크게 걱정되는 건 없는데, 집에 안 보내주는 게 걱정”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

소속사 측은 “백호가 국방의 의무를 성실히 이행하고 건강하게 복귀하는 날까지 팬 여러분의 따뜻한 격려와 지속적인 사랑을 부탁드린다”고 전했다.

백호는 2012년 그룹 뉴이스트로 데뷔해 ‘여보세요’, ‘여왕의 기사’, ‘FACE’ 등의 곡으로 사랑받았다. 2017년 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’ 시즌2 출연 이후에는 유닛 뉴이스트 W로 활동하며 인기를 얻었다.

2022년 팀 해체 후 솔로로 전향해 ‘엘리베이터’, ‘LOVE OR DIE’ 등을 발표했다. 이후 뮤지컬 ‘마리 앙투아네트’, 채널A 드라마 ‘여행을 대신해 드립니다’에 출연하는 등 배우로서도 활약했다.