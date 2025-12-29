클린·카본·에코·푸드·지오테크 등 5개 분야

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 29일 서울역 스마트워크센터에서 기후테크 5대 분야의 창업 초기기업 10개 사와 기후테크 산업 육성방안을 논의한다고 밝혔다.

오일영 기후부 기후에너지정책실장 주재로 열리는 이번 간담회는 지난 10월 발족한 범부처 기후테크 전담반(TF) 회의를 통해 관계부처 합동으로 수립 중인 ‘기후테크산업 육성방향’의 핵심 정책과제를 주요 기후테크 창업 초기기업과 공유하고, 현장의 목소리를 반영해 구체적이고 실효적인 방안으로 보완하기 위해 마련됐다.

기후부는 주요 기후테크 창업 초기기업들로부터 사업 추진 과정에서 겪는 애로사항을 관련 산업 생태계 조성을 위한 제도·규제 재설계 등 정책 개선사항에 반영해 기후테크 산업 육성을 위한 10대 핵심 분야 선정과 제도 설계, 금융지원 및 인력양성 방안 등을 종합한 ‘기후테크 산업 육성 방향’을 마련할 계획이다.

오일영 실장은 “국가 온실가스 감축목표 달성의 핵심 수단인 기후테크 산업의 경우 재생에너지 확대와 유연성 자원 참여 증가 등 미래 성장성이 높으나 상대적으로 폐쇄적 산업구조와 오랜 투자회수 기간으로 시장진출에 어려움을 겪고 있다”라며 “기후부는 관계부처와 함께 현장의 생생한 목소리를 기반으로 기후테크 기반의 혁신 기업들이 우리나라의 탄소 감축과 경제 성장을 동시에 견인할 수 있도록 미래형 시스템을 설계하겠다”라고 말했다.

‘국가 온실가스 감축목표(NDC)’ 달성과 ‘녹색 대전환(GX)’ 가속화의 핵심 수단인 기후테크는 기후(Climate)와 기술(Technology)의 합성어로, 유엔 기후변화협약은 ‘온실가스 감축’과 ‘기후변화 대응’에 기여하는 혁신 기술이라고 정의한다.

‘2050 탄소중립녹색성장위원회’는 이를 ▷클린테크 ▷카본테크 ▷에코테크 ▷푸드테크 ▷지오테크의 5개 분야로 나눠 개념화했다.