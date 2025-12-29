동부전구 육·해·공·로켓군 동원 ‘정의의 사명-2025’ 대만 전역 접근·합동 돌격 훈련…30일 실탄 사격 예고

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국군이 대만을 둘러싸는 형태의 대규모 합동 군사훈련을 약 9개월 만에 다시 실시한다고 발표했다. 해·공군 전투 대비 순찰과 주요 항만·지역 봉쇄, 외곽 입체 차단 등 ‘대만 포위’ 시나리오를 전면에 내세운 훈련으로, 중국군은 합동 작전의 실전 능력 검증을 목적이라고 밝혔다.

중국군 동부전구 대변인은 29일 소셜미디어를 통해 “이날부터 동부전구 육군·해군·공군·로켓군을 조직해 대만해협과 대만 북부·서남부·동남부·동부 해역에서 ‘정의의 사명-2025’ 훈련을 진행한다”고 밝혔다. 대변인은 “해·공군 전투 대비 순찰과 종합 통제권 탈취, 주요 항만과 핵심 지역 봉쇄, 외곽 입체 차단을 중점 과목으로 설정했다”고 설명했다.

중국군은 특히 함정과 항공기가 여러 방향에서 대만 섬에 접근하고, 여러 군종이 합동으로 돌격하는 방식의 훈련을 통해 전구 부대의 합동 작전 능력을 점검한다고 강조했다. 이는 유사시 대만 주변 해·공역을 통제하고 외부 개입을 차단하는 ‘외곽 봉쇄’ 역량을 실전 수준에서 검증하겠다는 메시지로 해석된다.

동부전구는 아울러 30일 오전 8시부터 오후 6시(현지시간)까지 대만을 둘러싼 다섯 개 해역과 공역에서 ‘중요 군사 훈련’을 실시하고 실탄 사격도 병행할 계획이라고 밝혔다. 실탄 사격이 포함된 점은 훈련 수위를 한층 끌어올린 대목으로, 대만과 주변국에 대한 군사적 압박 신호라는 분석이 나온다.

중국군은 그간 대만 총통의 발언이나 미국 등과의 교류 확대를 문제 삼아 ‘대만 포위’ 형태의 훈련을 반복해왔다. 지난해 5월에는 ‘리젠(利劍·날카로운 칼)-2024A’, 10월에는 ‘리젠-2024B’ 훈련을 실시했고, 올해 4월 초에는 대만 총통이 중국을 ‘적대 세력’으로 규정하고 대만 내 간첩 색출에 나선 이후 ‘해협 레이팅(雷霆·천둥)-2025A’ 훈련을 벌였다.

이번 ‘정의의 사명-2025’는 ‘해협 레이팅-2025A’ 이후 약 9개월 만에 재개된 대규모 훈련이다. 시점상 미·대만 간 교류와 역내 안보 환경 변화를 겨냥한 무력 시위 성격이 짙다는 평가도 나온다. 중국은 공식적으로는 “국가 주권과 영토 보전을 수호하기 위한 정례적 훈련”이라는 입장을 반복하고 있지만, 대만을 둘러싼 군사적 압박의 주기와 강도가 점차 짧아지고 있다는 점에서 긴장 수위가 높아지고 있다는 관측이 제기된다.