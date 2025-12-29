[헤럴드경제=이원율 기자]천하람 개혁신당 원내대표는 29일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해 “국민의힘에서 국민의힘 소속 인사를 장관으로 기용하는 데 대해 그렇게까지 ‘배신자’라고 맹비난하는 건 저는 맞지 않다고 생각한다”고 했다.

천 원내대표는 이날 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’ 인터뷰에서 “어찌 됐든 국민을 위해 일하는 중요한 자리며, 진영을 초월해 인사를 하면 기본적으로 좋은 일이 아닌가”라며 이같이 말했다.

천 원내대표는 “이 후보자가 만약에 장관이 된다면, 이재명 대통령에게 할 말을 못하고 본인의 평소 소신과 달리 확장 재정이나 돈 풀기로 끌려간다고 하면 그때 비판해도 되는 일”이라며 “그런데 처음부터 너무 배신자로 낙인 찍기, 이런 것은 국민 눈높이에 맞지 않다고 본다”고 했다.

천 원내대표는 향후 있을 인사청문회에 대해선 “저는 (지명 철회가)가능할 수 있다고 본다”고 내다봤다.

그는 “이 후보자에게는 굉장히 어려운 질문들이 던져질 것”이라며 “가령 이재명표 확장 재정, 이런 일이 동의하느냐. 동의한다고 해도 문제고, 하지 않는다고 해도 문제일 것”이라고 했다.

이어 “‘윤 어게인’에 대해선 어떻게 할 것인가. 반성한다고 하긴 할텐데, 그것을 진정성 있게 평가할 수 있겠는가”라며 “저는 이런 부분들이 보수 진영, 진보 진영을 가리지 않고 굉장히 어려운 상황들로(이어져) 난타전이 펼쳐질 것으로 예상된다”고 했다.

천 원내대표는 “그럼에도 이 대통령이 인사에 있어 보수 진영 인물을 포용한다고 하는 것은 보수 진영으로는 굉장한 위기”라며 “윤석열 전 대통령 시절 이 후보자, 김성식 전 의원과 같은 합리적 중도 보수 성향의 인물이 기용됐는가. 그렇지 않았다”고 했다.

그는 “보수 진영이라고 하는 게 어떤 주도권 같은 것을 모두 이 대통령과 더불어민주당에 빼앗기는 구도로 가고 있지는 않는지, 굉장히 경각심을 느껴야 할 부분”이라고 했다.

그러면서 “이런 식으로 보수 진영 인사를 가져가는 건 전략적으로 굉장히 뛰어난 일”이라고 평가했다.

앞서 이 대통령은 전날 이혜훈 전 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명했다고 이규연 대통령실 홍보소통수석이 브리핑을 통해 밝혔다.

이 후보자는 국민의힘 전신인 한나라당·새누리당·미래통합당에서 3선 의원을 지냈다. 지난해 제22대 총선에서도 국민의힘 후보로 서울 중구성동구갑에 출마했다.