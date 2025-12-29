철도·지하철 등 토목사업 증가세 뚜렷 상위 300위 이하 기업도 계약액 확대

[헤럴드경제=윤성현 기자] 올해 3분기(7~9월) 건설공사 계약액이 전년 동기보다 11.9% 증가한 60조1000억원을 기록한것으로 드러났다. 공공부문과 민간부문 모두 증가세를 보였으며, 특히 비수도권 지역에서의 계약액 증가가 두드러졌다.

국토교통부는 ‘2025년 3분기 건설공사 계약액’ 통계를 29일 발표했다. 이번 통계는 건설산업종합정보망(KISCON)에 통보된 원도급 공사계약을 기준으로 분석한 결과다.

주체별로는 공공부문 계약액이 13조1000억원으로 8.8% 증가했고, 민간부문은 47조원으로 12.7% 상승했다. 공종별로는 토목공사(산업설비·조경 포함)가 19.2% 증가한 21조7000억원을 기록했고, 건축공사는 8.1% 증가한 38조3000억원에 달했다.

기업 규모별로는 상위 1~50위 기업이 27조9000억원(5.4% 증가), 51~100위 기업은 4조9000억원(114.8% 증가), 101~300위는 4조8000억원(33.5% 증가)으로 나타났다. 특히 중소 규모 기업들의 계약 실적이 큰 폭으로 늘었다는 점에서 주목된다.

지역별로 보면 현장 기준 수도권 계약액은 32조3000억원으로 6.1% 감소했으나, 비수도권은 27조7000억원으로 무려 44.2% 증가했다. 본사 소재지를 기준으로는 수도권이 37조6000억원, 비수도권이 22조4000억원으로 각각 9.2%, 16.6% 증가했다.

건설공사 계약 통계에 관한 자료는 국토교통 통계누리집에서 확인할 수 있다.