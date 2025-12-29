[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] CJ그룹이 후원하는 골프 선수들이 2025시즌 KPGA투어와 국제 주니어 무대에서 활약하며 ‘꿈지기 철학’의 가치를 성적으로 증명했다.

KPGA투어에서 뛰고 있는 배용준과 최승빈이 나란히 우승 트로피를 들어 올렸고 주니어 유망주 크리스 김이 주니어 라이더컵에서 유럽 대표로 활약하는 등 CJ의 장기적·체계적 후원이 국내외 골프 무대에서 구체적인 결실로 이어지고 있다.

배용준은 지난5월 KPGA 클래식에서 우승을 차지하며 시즌 초반 국내 남자 투어의 주인공으로 떠올랐다. 이어 동아회원권그룹 오픈에서 공동 6위, 경북오픈에서 공동 3위에 오르는 등 꾸준히 상위권 성적을 이어가며 제네시스 포인트 최종 5위,시즌 상금랭킹 10위에 올랐다. 배용준은 2021년부터 이어진 CJ의 후원에 힘입어 시즌 내내 강력한 우승 후보로 성장했다는 점에서 의미가 크다.

최승빈은 지난 10월 더채리티 클래식2025에서 우승하며 2년 4개월 만에 투어 통산 2승째를 거뒀다. KPGA 클래식 준우승,동아회원권그룹 오픈 공동 3위, 현대해상 최경주 인비테이셔널 4위, 제네시스 챔피언십 공동 7위 등 올시즌 굵직굵직한 대회에서 상위권 성적을 올렸다. 최승빈은 제네시스 포인트 7위, 시즌 상금랭킹 7위를 기록해 기록과 내용 모두에서 CJ후원의 대표적인 성공 사례로 평가받고 있다.

2024년 ‘더CJ컵 바이런 넬슨’에서 PGA투어 사상 최연소(만16세) 컷 통과 기록을 세운 크리스 김(잉글랜드)은 올해에도 세계 주니어 골프 무대에서 두각을 나타냈다. 스페인 아마추어 국왕컵 공동 5위, 프랑스 국제U18선수권 ‘트로페 카를리앙’ 공동 5위 등 유럽의 아마추어 메이저 대회에서 연이어 톱10에 올랐다.

또한 2023년에 이어 2회 연속 주니어 라이더컵 유럽 대표로 선발됐다. 파트너 경기 2승과 단식 경기 무승부로 팀에 4점 만점 중 2.5점을 보탰다. 비록 유럽 팀이 미국팀에 패하며 타이틀 방어에는 실패했지만 팀 내 핵심 멤버로 활약하며 깊은 인상을 남겼다.

CJ는 ‘꿈지기 철학’을 바탕으로 글로벌 넘버원에 도전하는 다양한 선수들을 후원하고 있다. PGA투어의 임성재, 김시우, 안병훈, 이경훈 등 세계 정상급 선수들을 후원하며 한국 골프의 위상을 높여왔다. 여기에 배용준과 최승빈, 크리스 김 등 2000년대 생 유망주들까지 국내외 무대에서 빠르게 성시키며 CJ골프 후원의 지향점을 잘 보여주고 있다.

CJ 관계자는 “팀 CJ 선수들이 2025년 한 해 각자의 무대에서 의미 있는 성과를 만들어 준 것에 큰 자부심을 느낀다”며 “앞으로도 선수들이 더 큰 무대에서 글로벌 넘버원에 도전할 수 있도록 장기적·체계적인 후원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.