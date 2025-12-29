페트라&라임-엘리제 첫 공개 “헬스케어 솔루션 기업 도약”

[헤럴드경제=강문규 기자] 레이저·에너지 기반 메디컬 솔루션 전문기업 원텍이 CES 2026에 참가한다고 29일 밝혔다. 원텍은 내달 6~9일 미국 라스베이거스 베네시안 캠퍼스 라이프스타일관에 부스를 마련하고, 차세대 헬스케어 솔루션을 최초 공개한다.

이번 전시에서 처음 공개되는 솔루션은 비접촉 생체신호 측정 솔루션 ‘페트라&라임(PETRA&LIME)’과 레이저-전기자극 융합 통증 치료 솔루션 ‘엘리제(ELLISE)’다. 두 제품 모두 AI, 광학 기술, 임상 검증을 기반으로 개발됐다.

‘페트라&라임’은 카메라와 비디오 신호로 생체신호를 비접촉 측정하는 솔루션이다. 팬데믹 이후 강화된 의료기관의 위생·감염관리 기준에 대응하기 위해 개발됐다. 환자와 직접 접촉하지 않아 교차감염 위험을 낮추고, 기기 소독과 소모품 관리 부담을 줄여 의료진 업무 효율을 높이며 전반적인 진료 환경을 개선할 수 있도록 설계됐다.

‘엘리제’는 레이저와 전기자극을 결합한 비약물·비수술 통증 치료 솔루션이다. 약물이나 수술 중심 치료를 보완하는 대안으로, 이중 파장 레이저와 전기자극을 동시 적용해 치료 효율을 높인다. 가느다란 광섬유 니들을 피하에 삽입해 통증 원인이 되는 심부 조직까지 에너지를 정밀 전달한다.

신제품과 함께 차세대 모노폴라 RF 장비 ‘올리지오X(Oligio X)’를 비롯해 자회사 원메디코의 헤어빔(Hairboom), 리프텐 에스(LiftenS), 울트라스킨 에스(Ultraskin S), 올리지홈(OLIGIHOME), 쁘띠 글로우(Petite Glow) 등도 전시한다. 의료기기부터 헬스케어, 홈케어, 코스메틱까지 확장된 제품 포트폴리오를 통해 원텍의 사업 확장 방향성을 한눈에 제시할 예정이다.

원텍 관계자는 “이번 CES 참가는 원텍이 의료기기 기업을 넘어 의료 현장의 실질적인 문제를 해결하는 헬스케어 솔루션 기업으로 도약하는 출발점”이라며, “CES를 통해 다양한 이해관계자들과 직접 만나 시장의 요구를 면밀히 확인하고, 이를 바탕으로 기술 경쟁력을 지속적으로 고도화해 글로벌 헬스케어 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 원텍은 전체 매출의 60% 이상을 해외에서 기록하고 있으며, 미국 FDA, 호주 TGA, 유럽 CE, 태국 FDA 등 주요 글로벌 인증을 확보해 80여 개국에 제품을 수출하고 있다. 미국·일본·태국 법인을 중심으로 해외 네트워크를 넓히며 글로벌 사업 기반을 강화하고 있다.