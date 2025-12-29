WSJ “대기업 다수, 내년에도 현 수준 유지 또는 감원” 연준 월러 “고용 성장률 0% 근접…모두 일자리 불안 느껴”

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 기업들이 2026년 경영계획을 구체화하고 있지만, 신규 채용은 대부분 전략에서 제외되고 있는 것으로 나타났다. 경기 불확실성과 인공지능(AI) 확산이 맞물리면서, 대기업들은 인력을 늘리기보다 현 수준을 유지하거나 감축하는 쪽으로 무게를 두고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) “2026년을 앞둔 기업들의 경영 전략은 ‘채용하지 말라(Don’t hire)’로 요약된다”고 전했다. 채용 플랫폼 Indeed는 내년 미국의 고용 증가율이 매우 제한적인 수준에 그칠 것으로 예상했고, 전자상거래 플랫폼 쇼피파이와 핀테크 기업 차임 파이낸셜 등은 이미 직원 수를 거의 늘리지 않겠다는 입장을 밝혔다.

이달 초 예일대 경영대학원이 뉴욕 맨해튼에서 주최한 CEO 모임에서 실시한 설문조사 결과, 응답자의 66%는 2026년에 직원을 해고하거나 현재 인력 규모를 유지할 계획이라고 답했다. 신규 채용을 계획 중이라고 밝힌 CEO는 3분의 1에 그쳤다.

인력 파견업체 켈리 서비스의 크리스 레이든 CEO는 WSJ에 “앞으로는 ‘지켜보자(wait and see)’는 기업이 많아질 것”이라며 “불확실성이 커지면서 사람보다 자본, 특히 기술에 대한 투자가 이어질 가능성이 크다”고 말했다.

이미 고용 시장에는 냉각 신호가 뚜렷하다. 11월 미국 실업률은 4.6%로 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 2025년 한 해 동안 의료·교육 분야에서는 일자리가 늘었지만, 사무직 노동 시장이 빠르게 경색되고 있다는 분석이 나온다. 아마존, 버라이즌, 타겟, UPS 등 주요 기업들은 최근 수개월 사이 사무직 인력을 줄이며 직원들의 불안감을 키우고 있다.

기업들이 채용을 주저하는 배경에는 경기 둔화 우려와 함께 AI가 상당 부분의 업무를 대체할 수 있을 것이라는 인식이 자리 잡고 있다. 여기에 팬데믹 이후 과도하게 늘린 인력을 조정하는 과정이 아직 끝나지 않았다는 점도 영향을 미치고 있다.

크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed) 이사는 예일대 행사에서 “현재 고용 성장률은 거의 0에 가깝다. 이는 건강한 노동시장이라고 할 수 없다”고 지적했다. 그는 “전국의 CEO들과 이야기해보면 모두 ‘AI가 어떤 일을 대체할지, 어떤 일자리가 사라질지 지켜보기 위해 채용을 미루고 있다’고 말한다”고 전했다. 월러 이사는 차기 연준 의장 후보로 거론되는 인물이다.

월러는 “모두가 일자리를 잃을까 봐 두려워하고 있다. 정말 진지하게 하는 말”이라고도 했다. 기업들이 성장 목표를 달성하기 위해 인력이 더 필요하다고 판단하면 채용 중단은 일시적일 수 있지만, 현재 분위기는 ‘추가 인력이 필요 없다’는 쪽에 가깝다는 설명이다.

이 같은 환경 속에서 근로자들의 이직도 크게 줄었다. IBM의 아르빈드 크리슈나 CEO는 직원 이탈률이 30년 만에 최저 수준이라고 밝혔다. 미국 내 IBM의 자발적 퇴사율은 현재 2% 미만으로, 통상적인 7% 수준에서 크게 낮아졌다. 크리슈나는 “사람들이 이직을 꺼리고 있고, 그 결과 채용도 줄어들 수밖에 없다”고 말했다.

쇼피파이의 제프 호프마이스터 CFO 역시 최근 컨퍼런스에서 “내년에는 인력을 늘릴 필요가 없을 것으로 본다”며 “현재 인력 규모를 2년 넘게 유지해 왔고, 2026년에도 같은 기조를 이어갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

웰스파고의 찰리 샤프 CEO는 내년 직원 수가 더 줄어들 가능성이 있다고 말했다. 웰스파고의 직원 수는 2019년 약 27만5000명에서 현재 약 21만명으로 감소했다. 샤프는 AI가 인력 규모에 미칠 영향이 “극도로 클 것”이라면서도, 그 효과가 본격적으로 나타나기까지는 수년이 걸릴 수 있다고 설명했다. 그는 “앞으로 인력이 줄어들 것이라고 공개적으로 말하고 싶어 하는 경영진은 거의 없다”고 덧붙였다.

Indeed의 경제 연구 책임자인 로라 울리히는 향후 1년간의 고용 시나리오를 분석한 결과, 2026년 실업률이 4.6% 안팎에서 유지될 것으로 전망했다. 데이터 분석, 소프트웨어 개발, 마케팅, 엔터테인먼트 등 고임금 사무직 분야의 채용이 특히 부진한 반면, 의료와 건설 분야에서는 상대적으로 구인 공고가 활발하다는 설명이다.

울리히는 다만 현재의 ‘저채용·저해고’ 환경이 오래 지속되기는 어렵다고 지적했다. 그는 “GDP가 성장하는 상황에서 이런 구조가 장기간 유지될 수는 없다”며 “어느 시점에는 고용 시장에서도 변화가 나타날 수밖에 없다”고 말했다.