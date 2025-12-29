새해부터 ‘바로교환 서비스’ 도입 평균 2일 걸렸던 절차 과감히 줄여

[헤럴드경제=김진 기자] CJ온스타일이 내달부터 교환 요청 당일 배송과 반품 회수를 동시에 진행하는 ‘바로교환 서비스’를 도입한다고 29일 밝혔다.

기존에는 교환 신청 후 반품 상품을 먼저 회수·검수한 뒤 새 상품을 발송했다. 이제 평균 이틀 이상 걸리던 교환절차가 당일 모두 마무리된다.

CJ온스타일은 물류센터에 직접 보유 주인 2500여개 상품을 대상으로 ‘바로교환’ 서비스를 시작한다. 색상·사이즈·디자인 등 교환 수요가 상대적으로 높은 패션 상품이 약 70%를 차지한다.

‘바로교환’ 가능 여부는 CJ온스타일 모바일 앱 상품 상세 페이지에서 확인할 수 있다. 아울러 정오까지 주문하면 당일 배송받는 ‘오늘도착’ 서비스 권역도 서울에서 수원·이천·파주·김포 등 수도권 전역으로 확대한다.

한편 CJ온스타일은 오늘도착, 새벽도착, 내일도착, 주말도착 등 다양한 배송옵션을 통합한 배송 브랜드 ‘바로도착’을 운영 중이다. 자체 물류센터 출고 상품의 24시간 내 배송률은 92% 수준이다.

CJ온스타일 관계자는 “배송은 물론, 교환과 반품까지 당일에 완료하는 온디맨드 물류 서비스를 본격 가동한다”며 “속도를 넘어 고객 쇼핑 경험 전반을 혁신하는 물류 경쟁력으로 차별화된 커머스 가치를 강화할 것”이라고 말했다.