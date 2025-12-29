강북문화재단·안애순컴퍼니 협업... 10개 문화재단 공동 제작·기획 1월 22~23일 강북문화예술회관 강북소나무홀서 공연

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북문화재단(대표이사 서강석)이 안애순 컴퍼니와 손잡고 오는 2026년 1월 22일부터 23일 이틀간 오후 7시 30분 강북문화예술회관 강북소나무홀에서 ‘춤이 말하다: 문소리x리아킴’을 선보인다.

이번 공연은 국립현대무용단 예술감독 재임 당시 ‘춤이 말하다’ 시리즈를 흥행시키며 렉처 퍼포먼스의 지평을 넓힌 안애순의 안무가의 신작이다. 한국 영화계를 대표하는 배우 문소리와 글로벌 K-댄스의 주역인 안무가이자 디렉터 리아킴이 한 무대에 올라 장르의 경계를 허무는 압도적인 시너지를 예고한다.

특히 이번 공연은 강북문화재단이 한국문화예술위원회의 ‘2025년 지역중심 예술과 기업 동반성장 지원사업’과 ㈜정성메디칼의 지원을 받아 제작한 신작으로, 전국 10개 문화재단(강북·강남·강동·고양·광명·광주시·구로·금정·남동·용인)이 힘을 모아 공동 기획했다는 점에서 의미가 깊다.

무대 위에서 펼쳐질 두 예술가의 진솔한 고백도 기대를 모은다. 배우 문소리와 안무가 리아킴은 어디에서도 들려주지 않았던 내 인생 속 춤 이야기를 관객들에게 직접 전하며, 이색적인 매력을 선사할 예정이다.

티켓 가격은 전석 5만원이며, 강북구민의 경우 2만원에 관람할 수 있다. 예매는 강북문화재단 홈페이지를 통한 놀티켓(NOL 티켓)에서 가능하다.