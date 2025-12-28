[헤럴드경제=민성기 기자] 조국혁신당은 28일 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 이혜훈 전 국민의힘 의원이 지명된 것을 두고 “후보자의 능력이 얼마나 높은지 몰라도 윤석열 탄핵을 외친 국민 마음을 헤아린다면 발탁에 대한 상세한 설명이 필요한 상황”이라고 입장을 밝혔다.

박병언 조국혁신당 대변인은 이날 논평을 통해 “혁신당은 이혜훈 지명자에 대한 인사검증을 위해 윤석열과의 결별 여부를 확인하고자 한다”며 이같이 전했다.

박 대변인은 “이 지명자는 윤석열 탄핵에 명시적으로 반대해 왔다”며 “헌법재판소의 파면 결정 전까지 탄핵에 반대한다는 집회를 직접 주최하고 발언까지 이어왔다. 탄핵소추 절차 자체가 불법이므로 헌재가 실체판단을 하지 말고 각하해야 한다는 주장도 해왔다”고 지적했다.

그러면서 “모두가 국민들의 바람과 정면으로 반하는 주장이었다”고 했다.

박 대변인은 “더구나 이재명 정부는 국민 삶을 뒷받침하기 위해 지출을 늘리는 확대 재정 정책을 기조로 하고 있는데 이 지명자는 정부 지출을 줄여야 한다는 지론을 가지고 있어 정책적 기조 측면에서도 해명이 필요하다”고 주장했다.

이 전 의원을 향해선 “윤석열을 옹호하기 위해 외쳤던 그 말들 지금은 어떤 입장인 건가. 정부의 확장적 재정 기조에 동의하는가”라며 “이 질문에 대한 답을 듣지 않고 장관 임명에 동의하기는 어려울 것 같다”고 말했다.

이어 “빠른 공개 입장을 요청한다”며 “더불어 대통령실은 이상의 점을 모두 확인한 것인지, 어떻게 확인한 것인지도 밝힐 필요가 있다”고 덧붙였다.

조국 조국혁시당 대표는 이날 페이스북에 이 후보자가 올해 초 탄핵정국 당시 보수 기독교 단체 ‘세이브더코리아’ 주최로 열린 탄핵 반대 시위에서의 발언 등이 담긴 언론 보도를 다수 공유했다.

국민의힘 중구·성동(을) 당협위원장을 맡고 있던 이 후보자는 지난 3월 22일 집회에서 “(윤 대통령의) 탄핵소추 절차 자체가 불법이기 때문에 소추 자체가 성립하지 않는다. 그러면 기각도 갈 것도 없고 각하돼야 하는 것”이라는 취지로 발언한 바 있다.