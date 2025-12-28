[헤럴드경제=배문숙 기자]28일 이재명 정부 초대 기획예산처 장관으로 낙점된 이혜훈 후보자는 국민의힘의 전신인 한나라당과 새누리당에서 3선 국회의원을 지낸 자타 공인 ‘경제통’ 정치인이다. 이 후보자가 보수정당 출신이라는 점에서 이재명 정부 출범 후 가장 파격적인 국무위원 인사로 평가된다.

1964년 부산 태생으로 마산제일여고와 서울대 경제학과 및 같은대학 대학원을 졸업하고 미국 캘리포니아대 로스앤젤레스 캠퍼스(UCLA)에서 경제학 박사학위를 받았다.

이후 귀국해 한국개발연구원(KDI) 연구위원으로 일하다 2004년 17대 총선에서 한나라당의 강세 지역인 서울 서초갑에 당선되면서 정치에 입문했다.

친박(친박근혜)으로 분류됐으나 친이(친이명박)계가 주도한 2008년 18대 총선 공천에서도 살아남아 서초갑에서 재선됐다.

2012년 19대 총선에서는 당 강세 지역에 세 번 공천을 줄 수 없다는 공천위원회의 원칙에 따라 출마하지 못했지만, 2016년 20대 총선에서는 다시 서초갑에서 새누리당 공천을 받아 3선에 성공했다.

박근혜 전 대통령 탄핵을 거치며 새누리당을 탈당해 바른정당 대표를 지냈다. 2021년 9월 국민의힘 대권주자였던 윤석열 전 대통령 캠프에 합류, 국가미래전략특위 위원장으로 일했다.

작년 22대 총선에서 국민의힘 서울 중구·성동구을 후보로 출마했다가 낙선했으며, 올해 대선 국면에서 국민의힘 김문수 후보 캠프에서 정책본부장을 역임했다.

17·18대 국회에서 8년 내리 기획재정위원회를 지키며 전문성을 발휘했고 20대 국회 때는 기재위, 국토교통위를 두루 거쳤다. 20대 국회 정보위원회 위원장 및 4차산업혁명특별위원회 위원장을 지내기도 했다.

가족으로는 ‘게임이론’ 연구의 권위자인 남편 김영세 연세대 경제학부 교수와 사이에 3남이 있다. 옛 내무부 장관과 신한국당 사무총장을 지낸 고(故) 김태호 전 의원의 맏며느리이기도 하다.

▷ 마산(61) ▷서울대 경제학과 ▷미국 UCLA대 경제학박사 ▷한국개발연구원(KDI) 연구위원 ▷제17, 18, 20대 국회의원 ▷국회 정보위원장 ▷ 국회 4차산업혁명특별위원장