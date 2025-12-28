대변인 출신으로 대외 관리 능력도 뛰어나

[헤럴드경제=배문숙 기자]김종구 농림축산식품부 차관은 아이디어가 풍부하고 기획력이 뛰어난 정통 농정 관료다. 농식품부에서 30년가량 근무하면서 농업·농촌, 축산, 유통 등 주요 보직을 두루 섭렵하면서 인정을 받았으며 대변인 출신으로 대외관리 능력도 뛰어난 것으로 정평이 나 있다.

영남대 응용미생물학과를 졸업했고 경북대 국제경제학 석사과정을 수료했다. 1998년 기술고시(33회)로 공직에 입문해 농식품부 유통소비정책관, 농촌정책국장, 농업혁신정책실장, 식량정책실장을 지냈다.

유통과 농업·농촌, 축산, 유통 등 다양한 분야에서 정책 경험을 쌓았다. 유통소비정책관과 농촌정책국장을 지내면서 농수산물 온라인 도매시장 출범과 농촌 소멸 대책 추진에 힘을 쏟았다. 특히 올해 식량정책실장으로 양곡관리법과 농수산물 유통 및 가격안정법(농안법)을 통과시키는 데 기여했다.

▷경북 경주(57) ▷대구 능인고 ▷영남대 응용미생물학과 ▷경북대 국제경제학 석사과정 수료 ▷ 기술고시 합격(33회) ▷ 농림수산식품부 지역개발과장 ▷ 장관비서관 ▷농림축산식품부 축산경영과장 ▷ 유통정책과장 ▷ 대변인 ▷식품산업정책관 ▷농업생명정책관 ▷유통소비정책관 ▷ 농촌정책국장 ▷농업혁신정책실장 ▷식량정책실장