경제 부처에 ‘우파’…“통합·실용 인사원칙” 김병기 논란 질문엔 말 아껴…“언급 부적절” 차기 해수부 장관 임명엔 “사법 처리 지켜봐야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 초대 기획예산처 장관에 보수 야권 출신 인사를 발탁하는 등 파격 인사를 단행했다. 무보수 명예직인 정무특보·정책특보에는 각각 여당인 더불어민주당 현역 의원인 조정식 의원과 측근인 이한주 전 국정기획위원회 위원장을 임명했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 28일 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령이 장관급 3명, 차관 2명, 특별보좌관 2명을 각각 인사했다고 밝혔다.

기획재정부에서 분리돼 첫 발을 뗀 기획예산처 초대 장관엔 이혜훈 전 의원을 지명했다. 이 수석은 “이 후보자는 국회 예산결산특별위원회 간사, 한국개발연구원(KDI) 연구위원 등을 역임한 정책과 실무에 능통한 분”이라며 “경제 민주화 철학에 기반해 최저임금법, 이자제한법 개정안 등을 대표 발의하고 불공정 거래 근절과 민생 활성화 정책을 추진한 바 있다”고 소개했다.

이어 이 수석은 “4년간 의정 활동을 바탕으로 곧 출범하는 기획예산처가 국가 중장기 전략을 세심하게 수립하여 미래 성장 동력을 회복시킬 적임자로 판단된다”고 덧붙였다.

이 대통령은 또한 국민경제자문회의 부의장에 김성식 전 의원, 국가과학기술자문회의 부의장에 이경수 애이블퓨전 의장을 임명했다.

이 수석은 김 전 의원과 관련해 “소신이 뚜렷한 개혁 성향의 재선 국회의원 출신”이라며 “국회 기획재정위원회 간사, 4차 산업혁명 특위 위원장 등 탁월한 정책 역량을 인정받아온 분이다. 구조적 경제 위기를 극복하고 AI 전환 등 다양한 혁신 과제를 이끌 인물”이라고 했다.

김 부의장도 보수당인 한나라당에서 활동하다 국민의당, 바른미래당 등 중도 보수 야권에서 활동해 온 인사다.

이 후보자와 김 부의장 인선과 관련해 ‘경제 분야에 이른바 친이(친이명박)계라고 불리는 두 전직 국회의원을 선임한 이유가 무엇이느냐’는 물음에 이 수석은 “야당 출신 쪽에 가까운 분들이 임명된 것이 궁금하실 텐데 대통령의 국정 인사 철학이라는 게, 기본적으로는 통합이라는 부분하고 실용인사라는 두 축”이라면서 “이런 인사 원칙을 이번에도 지켰다”고 답했다.

이어 그는 “이분들이 경제 예산 분야에 누구보다도 전문가들로 꼽히는 분”이라며 “실무 능력을 다 갖추신 분이다. 그렇게 이해해 주시면 될 것 같다”고 덧붙였다.

이 부의장을 두고선 이 수석은 “핵융합 분야의 세계적인 석학으로서 차세대 에너지원으로 꼽히는 핵융합 연구에 40년 가까이 매진해 온 선구자”라며 “국가핵융합연구소장, 과기부 과학기술혁신본부장을 역임하며 과학기술 정책 혁신을 주도한 경험이 있다. 우리나라가 세계 3대 AI 강국과 5대 과학기술 강국으로 도약하는 데 일조할 것으로 기대한다”고 말했다.

또한 이 대통령은 농림축산식품부 차관에 김종구 전 농림축산식품부 식량정책실장을 임명했다. 이 수석은 “김 차관은 정통 농정 관료로서 농식품 산업에 대한 풍부한 현장 경험과 지식을 겸비한 정책 전문가로 꼽힌다”면서 “원만한 소통 능력을 바탕으로 다양한 이해 관계자들의 의견을 조율해 나가는 데에 탁월한 역량을 갖추고 있다. 농가소득 안전망 구축과 K-푸드플러스 수출 확대 등 책임 있는 농정 대전환을 실천해 나갈 적임자”라고 말했다.

이 수석은 이어 “국토교통부 제2차관에 홍지선 현 경기도 남양주시 부시장을 임명할 예정”이라고 밝혔다.

홍 차관에 대해 이 수석은 “홍 차관 예정자는 경기도에서 약 28년간 철도·도로·건설 분야 요직을 두루 거쳤다. 정책 설계부터 집행에 이르기까지 일선 현장 행정 경험이 풍부한 정통 관료”라면서 “지역균형발전을 위한 교통 인프라 확충, 전 국민 교통복지 실현 등 교통소외지역 해소 등 국정과제를 역동적으로 구현할 적임자”라고 소개했다.

홍 차관 예정자는 이 대통령이 경기도지사로 재임하던 시절 ‘경기도 기본주택’ 정책 등 경기도 도시·주택 정책을 총괄한 바 있다. 정부 출범 초기 강희업 2차관이 임명된 뒤 얼마 되지 않아 교체되는 이유와 관련해 이 수석은 “국토부 현장에 지금 현재 누적 돼 있는 문제들이 꽤 있다고 본다”면서 “정책의 실행력을 조금 더 높이기 위해서 교체 인사를 했다”고 설명했다.

이 대통령은 대통령 정무특별보좌관에 조정식 민주당 의원을 위촉했다. 조 의원은 6선의 현역 최다선 국회의원으로, 차기 국회의장을 노리고 있는 것으로 알려졌다. 이 수석은 “탁월한 정무 감각과 원활한 소통 능력을 보여준 정치인”이라며 “국민 대통합 등에 대한 대통령의 의지를 뒷받침하면서 여야 및 당정 소통 등 정무적 지원을 뒷받침할 것으로 기대한다”고 했다.

또한 대통령 정책특별보좌관에 측근으로 분류되는 이한주 경제·인문사회연구회 이사장을 임명했다. 이 수석은 이와 관련해 “이한주 특별보좌관은 경제학과 교수 출신으로서 문재인 정부 정책기획위원회 위원, 이재명 정부 국정기획위원회 위원장을 역임했다”면서 “국정운영 방향을 설계한 전문가로서, 정부의 5개년 국정운영 계획 수립과 국정과제 실천 등 이재명 정부의 정책 방향성에 대한 이해도가 높은 인물이다. 주요 정책에 대한 자문 역할을 충분히 수행할 적임자”라고 했다.

직제상 특별보좌관은 무보수 명예직으로, 향후 역할과 관련해 이 수석은 “자문·봉사 역할, 보좌역할을 하는 것”이라며 “지금의 정책실장이나 정무수석과 무관한 정책·정무 보좌 역할을 할 것”이라고 덧붙였다.

이날 이 수석은 갑질 논란으로 여론의 뭇매를 맞고 있는 김병기 민주당 원내대표 등과 관련한 질문엔 말을 아꼈다. 관련 질문에 이 수석은 “김 원내대표와 관련된 것은 대통령실에서 언급하기가 어려운 부분”이라고 선을 그었다.

통일교 연루 의혹으로 공석이 된 해양수산부 장관 인선과 관련해선 “사법적 판단이 끝난 것이 아니기 때문에 조금 더 지켜보자”고 말했다. 이 수석은 “사법적 판단이 끝나지도 않았는데 교체를 한다던가, 임명을 한다던가, 이런 것들이 조금 부절절할 수도 있다 생각이 든다”면서 “당연히 공석이 된 자리에 대해선 고민을 하고 있다. 며칠도 안 됐는데 인사를 내라고 얘기하는 것은 다그치는게 아닌가 하는 느낌도 있다”고 했다.