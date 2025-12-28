박수현 수석대변인 등 브리핑서 강조

[헤럴드경제=홍태화 기자] 더불어민주당은 28일 “민주당이 (통일교) 특검을 반대하는 것처럼 왜곡하며 정치 공세를 펼치는 국민의힘의 파렴치함에 경악을 금할 수 없다”고 지적했다.

박수현 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 장동혁 국민의힘 대표가 기자간담회를 열어 민주당이 발의한 특검법을 물타기라고 주장한 것과 관련 “장 대표가 오늘도 궤변과 선동으로 국민을 기만한다”며 이같이 밝혔다.

이어 “통일교 특검은 여야가 진정성 있게 협의하면 즉시 처리할 수 있다”며 “국민의힘이 물타기라고 매도하는 것 자체가 특검에 진정성이 없다는 방증”이라고 꼬집었다.

김현정 원내대변인도 브리핑에서 “국민의힘은 막상 통일교 특검을 하려니까 두려운가”라며 “트집 그만 잡고 특검하자”고 촉구했다.

이어 “신천지를 넣었다고 과민반응 하는 것도 이해하기 어렵다”며 “진실 규명을 원한다면 둘 다 성역 없이 봐야 한다. 특정 단어에만 과도하게 반응하는 모습이야말로 국민에게 ‘뭐가 켕기는가’라는 의문을 남긴다”고 비판했다.

민주당은 국민의힘이 3대(내란·김건희·채해병) 특검 수사 과정에서 미진한 부분을 담은 2차 종합특검법 처리를 반대하는 데 대해서도 비판을 이어갔다.

박 수석대변인은 “계엄 쿠데타로 국민에게 씻을 수 없는 상처를 입힌 데 대해 먼저 사죄하는 것이 순서”라며 “진상규명을 방해하고 책임회피에만 급급한 모습은 뻔뻔함 그 자체”라고 지적했다.