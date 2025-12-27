이재명 대통령이 성탄절을 맞아 인천 계양구 노틀담 수녀원을 방문했던 당시의 소감을 전하며, 소외된 이웃을 향한 따뜻한 행보를 이어가겠다는 의지를 밝혔다.

이 대통령은 27일 자신의 SNS(인스타그램)에 지난 25일 노틀담 수녀원 방문 당시 수녀들이 합창으로 일행을 맞이하는 영상을 공개했다. 이 대통령은 게시글을 통해 “정성껏 불러주신 찬송은 말보다 더 큰 위로가 돼 가슴 깊이 스며들었다”며 “전해주신 따스한 온기가 대한민국 곳곳으로 퍼져나갈 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 적었다.

인천 계양구에 위치한 노틀담 수녀원은 장애인 복지관과 교육 시설 등을 운영하며 소외계층의 재활과 자립을 돕는 데 평생을 헌신해 온 곳이다.

대통령실에 따르면 이날 수녀들이 부른 성가는 대통령 내외를 위해 수녀원 측이 비밀리에 준비한 ‘깜짝 선물’이었다. 공개된 영상 속에서 이 대통령의 부인 김혜경 여사는 수녀들의 진심 어린 찬송을 듣던 중 감동에 젖어 눈물을 훔치는 모습이 포착되기도 했다.

이 대통령은 수녀들의 삶에 대해 깊은 존경을 표했다. 그는 “긴 세월 주님의 뜻을 따르며 사회와 이웃을 위해 헌신해 온 삶이 주는 울림은 한없이 넓고 깊다”며 “묵묵히, 그러나 단단하고 굳건히 세상을 받치는 수녀님들의 모습을 보며 진정한 사랑의 의미를 다시금 생각하게 된다”고 소회를 밝혔다.

특히 자신의 정치적 고향이자 지역구였던 계양을 방문한 것에 대해 “늘 마음 한편에 두고 있는 계양을 찾아 인사드릴 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이었다”며 지역구에 대한 애정을 드러냈다.