[헤럴드경제=민성기 기자] 성탄절을 맞아 한 남성이 인천 강화도의 보육원을 방문해 선행을 베푼 사연이 뒤늦게 전해졌다.

26일 아동복지시설 계명원 등에 따르면 지난 22일 오후 한 남성이 차량 트렁크에 과자와 음료를 가득 싣고 인천시 강화군에 있는 계명원에 방문했다.

이 남성은 방문 직후 인근 중식당에서 짜장면 50그릇을 결제하고 떠난 것으로 알려졌다. 그는 “지나가는 길에 잠깐 들렀다”며 간단히 이유를 밝혔다.

이 남성은 지난 24일 온라인 커뮤니티에 “크리스마스를 앞두고 내 아이들에게 주는 마음의 온기를 누군가와 조금 나누고 싶었다”고 계명원 방문 후기를 올렸다.

서울에서 세 아이를 키우는 평범한 아버지라고 밝힌 그는 “아이들이 과자를 좋아한다”는 보육원 관계자의 말을 듣고 작은 이벤트를 준비했다고 밝혔다.

그는 “제가 대단한 일을 했다는 이야기가 아니다. 그저 ‘조금 덜 쓰고, 더 나누는 마음’이 누군가에게는 큰 도움이 될 수 있다고 전하고 싶다”고 말했다.

이어 “어디서부터 시작해야 할지 고민 중인 분들이 조금이나마 참고하면 좋겠다. 크리스마스가 조용하지만, 따뜻한 하루로 남길 바란다”고 덧붙였다.